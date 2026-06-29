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Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity

Sebastián Vega se sinceró sobre el reencuentro con su exnovia, Lina Tejeiro, en MasterChef Celebrity, revelando cómo fue trabajar juntos.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex
Sebastián Vega rompió el silencio sobre Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

Ya casi llega MasterChef Celebrity Colombia 2026 a la pantalla del Canal RCN y se vivirá una emocionante temporada, debido a todos los talentos que llegarán a la cocina más importante del mundo.

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Precisamente, uno de los talentos que hacen parte de esta edición es Lina Tejeiro, quien recientemente sorprendió al anunciar que está esperando a su primer hijo, a quien llamó Gael.

Uno de los temas de conversación de esta nueva temporada, es que la famosa actriz y empresaria se reencontró con su expareja, Sebastián Vega, pues ellos formaron una de las parejas más comentadas de la farándula colombiana hace algunos años.

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Por eso, el actor, rompió el silencio sobre su actual relación con ella y dio detalles de cómo fue ese nuevo encuentro con su colega, ya que volvieron a compartir tiempo juntos en la cocina de MasterChef; él respondió al lado de su actual esposa.

¿Qué dijo Sebastián Vega sobre su reencuentro con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity?

A través de una entrevista con Eva Rey, Sebastián Vega se pronunció sobre su reencuentro con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity Colombia 2026, set en el que tuvieron que compartir por un tiempo.

Sebastián Vega habló de su reencuentro con Lina Tejeiro
Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex. (Foto/ Canal RCN)

De acuerdo con las palabras del actor, él ya se había encontrado con ella en otros dos proyectos y en una de las producciones habían sido pareja. Además, reveló que “no terminaron tan mal”, mencionando que fue hace mucho tiempo y que estaban muy jóvenes.

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Así mismo, confesó que “uno no termina la relación con su ex para ser mejores amigos” y con ella, sus encuentros siempre han sido cordiales.

¿Sebastián Vega tuvo buena relación con Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity?

En la misma entrevista, Sebastián Vega confesó que estando en MasterChef Celebrity Colombia Lina Tejeiro se enteró de su embarazo y que, estando allá, él la abrazó porque algo ocurrió en la cocina.

Sebastián Vega rompió el silencio sobre Lina Tejeiro
Sebastián Vega habló de su reencuentro con Lina Tejeiro. (Foto/ Canal RCN)

Pues justificó que en la competencia todos eran un parche y se ayudaban entre ellos, por lo que no le dio tanta trascendencia.

Además, su pareja, Valentina Ochoa confesó que le da igual ese reencuentro, ya que Lina hace parte del pasado de su esposo y ella no le da importancia a lo que ya fue.

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