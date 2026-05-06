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¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió

Alejandro Estrada reveló la razón por la cual podría estar en otra temporada de La casa de los famosos Colombia.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada habla de La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Alejandro Estrada continúa dando de qué hablar tras convertirse en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. En medio de la gira de medios que ha realizado, el actor llamó la atención al hablar sobre la posibilidad de volver a un reality de convivencia.

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¿Con qué porcentaje Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia?

Alejandro Estrada se convirtió en el ganador de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia con el 63,87 % de los votos del público. Los porcentajes finales quedaron de la siguiente manera:

  • Alejandro Estrada: 63,87 %
  • Juanda Caribe: 28,11 %
  • Valentino Lázaro: 4,29 %
  • Tebi Bernal: 3,73 %.

Gracias a este resultado, el actor se llevó el premio de 400 millones de pesos y fue el encargado de apagar las luces de la casa, marcando el cierre oficial de la temporada.

Alejandro Estrada en La casa de los famosos Colombia
Alejandro Estrada ganó La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

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¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre La casa de los famosos Colombia?

Tras finalizar el programa, Alejandro Estrada se ha referido en varias entrevistas a los comentarios que surgieron sobre su estrategia dentro de la casa.

El actor aseguró que desde el primer día entendió que estaba participando en un juego psicológico, donde la convivencia, la inteligencia emocional y la toma de decisiones eran parte fundamental de la competencia.

Frente a quienes cuestionaron su manera de jugar, Estrada ha defendido que siempre actuó de acuerdo con sus principios y que procuró ser coherente durante los más de cuatro meses que permaneció en el reality.

¿Qué dijo Alejandro Estrada sobre La casa de los famosos Colombia?
Alejandro Estrada defendió su participación en La casa de los famosos Colombia / (Foto del Canal RCN)

Según ha explicado, gran parte de las decisiones que tomó estuvieron relacionadas con la estrategia del formato y no con situaciones personales fuera de la competencia.

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¿Alejandro Estrada volvería a otra temporada de La casa de los famosos Colombia?

Durante una entrevista con Tropicana Colombia, Alejandro Estrada fue consultado sobre la posibilidad de regresar a una futura edición de La casa de los famosos Colombia. La respuesta tomó por sorpresa a varios de los presentes, especialmente por la rapidez con la que contestó.

Sin pensarlo, el actor aseguró que sí volvería a participar en un formato como este. Su respuesta llamó la atención porque muchos participantes suelen manifestar el desgaste que implica permanecer varios meses aislados de su rutina y seres queridos.

Al explicar su postura, Estrada señaló que para él este tipo de programas deben asumirse como un juego. Según comentó, cuando se entiende esa dinámica desde el inicio, la experiencia puede resultar más llevadera.

Sus declaraciones generaron conversación entre los seguidores del reality, quienes continúan atentos a cada una de las entrevistas y apariciones públicas del ganador de esta temporada.

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