Lina Tejeiro reveló detalles poco conocidos de su embarazo, ¿planeó ser mamá?

La actriz y participante de MasterChef Celebrity Colombia Lina Tejeiro sorprendió al revelar detalles poco conocidos sobre su embarazo y contó cómo ha vivido ese momento en su vida. Durante su relato, también aclaró si convertirse en mamá fue una decisión planeada o si ocurrió de manera inesperada.

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¿Lina Tejeiro planeó convertirse en madre por primera vez?

Lina Tejeiro abrió su corazón al hablar sobre la maternidad y reveló que su deseo de convertirse en mamá no surgió de un momento a otro. La actriz contó durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada en su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores que, cuando tenía poco más de 20 años, tener hijos no estaba entre sus planes y tampoco se imaginaba viviendo esa etapa.

Lina Tejeiro dejó ver su avanzado embarazo. (Foto Canal RCN)

Con el paso del tiempo, esa perspectiva cambió. Según explicó, comenzó a cuestionarse distintos aspectos de su vida y ver a varias de sus amigas ejercer la maternidad hizo que ese deseo empezara a despertar en ella.

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La participante de MasterChef Celebrity Colombia aseguró que hace cerca de dos años y medio tomó la decisión de que quería ser mamá. Sin embargo, explicó que fue el año pasado cuando sintió la certeza definitiva de dar ese paso.

“Pues la verdad como a eso de mis veintipico de años no era una prioridad, ni tampoco me lo imaginaba, pero cuando empezó a pasar el tiempo y cuando empecé como a cuestionarme muchas cosas, cuando empecé a ver a mis amigas maternar como que se empezó a despertar en mi ese deseo y finalmente tomé la decisión de que sí quiero ser mamá hace como dos años y medio, pero el año pasado fue que dije definitivamente sí quiero ser mamá”.

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¿Lina Tejeiro ya había dado pistas de que se convertiría en mamá?

Lina Tejeiro dejó claro que su decisión de convertirse en madre no ocurrió de forma inesperada, sino que fue el resultado de un proceso de reflexión que fue madurando con los años hasta convertirse en una decisión plenamente consciente.

Vale la pena destacar que a lo largo del 2025, la actriz reveló en diversas ocasiones que se sentía lista para convertirse en mamá, por lo que muchos de sus fans llegaron a la conclusión de que en realidad la actriz venía anunciando que se convertiría en mamá, tal y como está pasando en la actualidad.