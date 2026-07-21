El pasado 19 de julio, la Selección de España se convirtió en la ganadora del Mundial 2026 al ganarle a Argentina con un resultado de 1-0.

Durante el partido, los hinchas del fútbol han generado todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por la expulsión de Enzo Fernández al finalizar el partido y uno de los momentos que más captó la atención fue la polémica conversación que tuvo Cucurella, quien se cubrió la boca al hablar con Lionel Messi.

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¿Cuál fue conversación que tuvo Marc Cucurella con Lionel Messi en la final del Mundial 2026?

Cabe destacar que la expulsión de Enzo Fernández desató una gran variedad de opiniones a través de las redes sociales por parte de los futbolistas argentinos y en medio de la controversial reacción que tuvieron varios futbolistas, Marc Cucurella se tapó la boca cuando habló con Messi y esto generó todo tipo de reacciones.

Lectura labiral muestra lo que Cucurella le dijo a Messi. AFP: Patricia de melo moreira

Por ello, Lionel Messi mostró su enojo al ver que Cucurella se tapó la boca y aprovechó la oportunidad de pedir su expulsión por el gesto que tuvo el futbolista español. Sin embargo, el VAR no consideró que tuviera que salir de la cancha.

De este modo, se ha hecho viral un video de la lectura labial acerca de la conversación que tuvo Cucurella con Messi, la cual ha desatado todo tipo de opiniones en las redes sociales al taparse la boca, la cual fue la siguiente:

Cucurella: ¿Todo bien?

¿Todo bien? Messi: ¡Hey, se tapó la boca!

¡Hey, se tapó la boca! Cucurella: No perdona, Leo.

No perdona, Leo. Messi: Él se tapó la boca.

Él se tapó la boca. Cucurella: Le he hablado encima, esto no es serio.

Le he hablado encima, esto no es serio. Messi: Que se fije el VAR. Es foul ahí.

Aunque Cucurella no fue expulsado tras la advertencia que le hizo Lionel Messi al árbitro, los hinchas del fútbol generaron todo tipo de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por las polémicas reacciones que tuvieron los futbolistas argentinos.

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¿Cuál fue la reacción de Marc Cucurella por el triunfo de España al ganar el Mundial 2026?

Cuando finalizó el partido, la Selección de España se convirtió en la ganadora del Mundial 2026, gracias a un gol que anotó Ferran Torres.

Así celebró Cucurellael triunfo de España. | AFP: Carl Recine

Así también, los internautas se han sorprendido con la reacción que tuvo Marc Cucurella por el triunfo del equipo español, pues, expresó las siguientes palabras a través de una publicación compartida en su cuenta oficial de Instagram: