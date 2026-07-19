La increíble reacción que tuvo Lamine Yamal durante la discusión entre los argentinos y españoles

Hoy se vivió la final de La Copa Mundial FIFA 2026 y España logró la victoria tras marcar un gol a cero, contra Argentina, quienes eran los ganadores hasta este domingo 18 de julio.

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Para Messi, fue un resultado difícil, ya que este era su último Mundial y al parecer, también se podría estar despidiendo de su Selección, ya que el goleador tiene 39 años y a esa edad, normalmente los futbolistas empiezan a retirarse.

Tras la derrota frente a España. Messi reaccionó con lágrimas debido a lo conmovido que estaba; en un principio, el argentino solo se sentó en la cancha y procesó lo que acababa de ocurrir, luego se puso de pie para saludar a Lamine Yamal, quien fue hasta donde él para darle un abrazo.

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En el caso del joven de 19 años, quien de hecho los cumplió recientemente durante el Mundial, es la sensación, primero por su corta edad y segundo, porque tuvo el privilegio de conocer a Lionel cuando apenas tenía 6 meses de nacido.

¿Qué pasó tras la final del Mundial 2026 entre los jugadores de Argentina y España?

Luego de que se terminara la final de La Copa Mundial FIFA 2026, Leandro Paredes se fue hasta el contacto físico con jugadores españoles, hasta tal punto de que todo el equipo de Argentina y España intervinieran.

Lamine Yamal fue protagonista con su reacción durante la discusión entre argentinos y españoles. (AFP / CHARLY TRIBALLEAU)

Pues alcanzó a tocar a dos de sus rivales y lo hizo de una manera muy ruda; en los videos se ve que Lionel Scaloni quiso calmarlo y hasta se acercó a algunos españoles para que se alejaran del pleito y también a Lamine Yamal.

¿Cómo reaccionó Lamine Yamal ante la discusión de los demás jugadores?

Hay un video viral en donde se ve que Lamine Yamal está arrodillado en la cancha y con los ojos cerrados, le estaba agradeciendo a Dios por el triunfo de España contra Argentina.

Lamine Yamal sorprendió con su reacción durante el altercado entre argentinos y españoles. (AFP/ Pedro UGARTE )

Mientras que él hacía eso, en su espalda se estaba formando la gran discusión entre Paredes y los españoles, lo que llamó bastante la atención; mientras él oraba y agradecía, el equipo rival decidió arremeter en contra de sus compañeros.

Cundo él se puso de pie y giró se dio cuenta de todo lo que estaba pasando y al ir hacia allá, Scaloni decidió pedirle que fuera para otro lado.