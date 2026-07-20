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Juan Pablo Llano critica a Paredes por su actitud tras perder la final del Mundial 2026

El actor Juan Pablo Llano, exparticipante de MasterChef Celebrity, se vio indignado con la actitud del argentino Paredes tras la final del Mundial.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El actor Juan Pablo Llano, exparticipante de MasterChef Celebrity, se vio indignado con la actitud del argentino Paredes tras la final del Mundial.
El actor Juan Pablo Llano, exparticipante de MasterChef Celebrity, se vio indignado con la actitud del argentino Paredes tras la final del Mundial | Foto del Canal RCN | Foto: AFP / CHARLY TRIBALLEAU

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 2 millones de seguidores, el reconocido y guapo actor Juan Pablo Llano, quien participó en la temporada del 2024 de MasterChef Celebrity, reposteó el video del bochornoso momento que se dio después del pitido final en el partido de España vs. Argentina que dio como campeón del mundo al equipo europeo.

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Y es que debemos recordar que el argentino Leandro Paredes no tomó de la mejor forma la frustración que le dio la derrota y se dirigió a enfrentar a algunos de los jugadores del equipo rival con un lenguaje corporal un poco fuerte y con palabras que aún se desconocen.

La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas.
La celebración del equipo español por convertirse en campeones actuales del mundo se vio empañada por un intercambio de ofensas | Foto: AFP / CHARLY TRIBALLEAU

¿Qué opinión tuvo Juan Pablo Llano de la actitud de Paredes en la final?

Así pues, Juan Pablo reposteó este video para mostrar su indignación con este tipo de actitudes, pues considera que eso enmarca el no saber perder y mencionó que, con esa actitud, nunca serán ganadores de nada.

“El mal perdedor siempre será perdedor, incluso cuando gané” escribió el famoso colombiano en el texto de su historia.

¿Cómo se vivió la final del Mundial 2026 entre España y Argentina?

El partido que le dio cierre a uno de los mundiales más sorpresivos y emocionantes de la historia se dio con muchas emociones a flor de piel y sabiendo que las dos selecciones que lo disputaban se estaban jugando hitos importantes en su historia futbolística.

Aunque Argentina y España empezaron con un nivel de juego muy marcado, el equipo europeo empezó a ganar el terreno y tuvieron varias oportunidades de gol que, tanto la defensa como el arquero argentinos lograron frustrar hasta el minuto 90 para llevar el encuentro a la prórroga de media hora más.

Apenas empezó este alargue, Enzo Fernández se vio involucrado en una acción que lo dejó por fuera del partido y Argentina se empezó a ver un poco más desamparado y, por ende, desesperado. Finalmente, en el minuto 106, el delantero español Ferrán Torres logró anotar el único gol del encuentro y darle así a su país la segunda copa mundial de su historia.

Al finalizar el partido, los jugadores argentino y el técnico Scaloni se mostraron desolados, tristes y hasta con un poco de molestia, por lo que llevaron a cabo ese enfrentamiento que empañó un poco la celebración de los europeos.

Así terminó el trofeo del Mundial 2026 tras la celebración de España y desató críticas
Así terminó el trofeo del Mundial 2026 tras la celebración de España y desató críticas. (Foto AFP: Franck Fife).

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