Hijo de J Balvin rompió en llanto tras derrota de Argentina en el Mundial 2026 | VIDEO

Río, el hijo de J Balvin, protagonizó un emotivo momento tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026, pues no pudo contener las lágrimas al ver cómo la selección quedó sin el título. La escena fue compartida por su esposa Valentina Ferrer, quien mostró la reacción de su pequeño ante el resultado del partido.

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¿Cómo reaccionó Río, el hijo de J Balvin y Valentina Ferrer al Mundial 2026?

El pasado domingo 19 de julio se llevó a cabo la gran final del Mundial de fútbol 2026 en la que Argentina y España se enfrentaron por el título. La noticia de este emocionante encuentro fue recibida con mucha emoción en la casa del cantante colombiano J Balvin, pues su esposa Valentina Ferrer es argentina, y su hijo tiene dicha nacionalidad.

La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

Sin embargo, la felicidad de ambos llegó a su fin luego de que los 90 minutos reglamentarios dieran paso a 30 de alargue tras la ausencia de goles, en donde quedaron eliminados una vez España anotó un solo gol.

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Al conocer el resultado final que dio como ganador de la copa del mundo a España, Valentina Ferrer, quien se encontraba junto a su esposo y su hijo dentro del estadio donde se llevó a cabo el evento, compartió por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, un corto audiovisual en el que quedó captada la desgarradora reacción de Río.

En el video se pudo observar que el menor no tomó de la mejor manera la derrota de Argentina y no pudo evitar romper en llanto: "Riri se laegó a llorar, me matx", mencionó Valentina.

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¿Cómo reaccionaron en redes sociales al ver la reacción del hijo de J Balvin y Valentina Ferrer al ver perder a Argentina en el Mundial 2026?

La reacción del hijo de J Balvin y Valentina Ferrer tras la derrota de Argentina en el Mundial 2026 generó comentarios entre los usuarios en redes sociales. El momento en el que el menor rompió en llanto llevó a varios internautas a debatir sobre la forma en la que los niños viven las emociones que deja el fútbol.

De esta manera, comentarios como “A los niños desde chiquitos hay enseñarles lo que es perder también como ganar si no les pasa lo que les pasó, no supieron perder”, fueron algunos de los que destacaron.