Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Verónica Orozco habló de su participación en MasterChef Celebrity 2026: "Nuevo miedo desbloqueado"

La actriz sorprendió a sus seguidores tras revelar cómo se siente por haber participado en un reality de cocina.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Verónica Orozco en MasterChef Celebrity 2026
Verónica Orozco habló de su participación en MasterChef Celebrity 2026 (Foto Canal RCN)

La actriz colombiana Verónica Orozco sorprendió a sus seguidores al hablar de su participación en el reality de cocina más importante de Colombia.

Artículos relacionados

¿Por qué Verónica Orozco va a participar en MasterChef Celebrity 2026?

Verónica Orozco cuenta con más de tres décadas de carrera como actriz, logrando consolidarse como una de las más queridas y reconocida por los colombianos. Además, también se ha destacado como cantante interpretando grades éxitos como "Miénteme" y "¿Dónde está mi varón?"

La actriz es recordada por haber hecho parte de varias producciones como: "A corazón abierto", "La gloria de Lucho", "Verdad oculta", "Arelys Henao" y "Las de siempre".

Sin embargo, en esta ocasión fue convocada para hacer parte de un reality gastronómico donde podrá demostrar sus habilidades culinarias. Su amplia trayectoria en la televisión colombiana genera expectativa entre sus seguidores y a quienes les da curiosidad saber de sus dotes culinarios.

Verónica Orozco en MasterChef Celebrity 2026
Trayectoria artística de Verónica Orozco (Foto de Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué dijo Verónica Orozco sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026?

Hace algunas horas, Verónica publicó en su cuenta de Instagram una historia que llamó a atención de sus seguidores. Se trataba de un video en el que ella estaba dando una entrevista sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026.

El video estaba sin el sonido original, por lo que no se podía escuchar lo que ella estaba diciendo; sin embargo, hubo un mensaje que marcó la diferencia y reveló algunos detalles de lo que sentía:

¡Nuevo miedo desbloqueado! ¡Participar en un reality! ¡Dios míoooooo!

Por otro lado, Verónica ha mencionado en anteriores ocasiones que pretende que su participación en MasterChef no pase desapercibida, ya que se considera una persona “competitiva” y “estratega”.

¿Quiénes serán los demás participantes de MasterChef Celebrity 2026?

A partir del próximo martes 21 de julio, los televidentes podrán ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity 2026 a través de la pantalla de Canal RCN, a las 9:00 p.m.

Además de Verónica Orozco, hay otros 23 participantes que estarán compitiendo por llevarse el premio del reality:

  • Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño y Víctor Tarazona.
  • Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.
  • Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.
  • Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.
  • Deportistas: Robert Farah
Participantes de MasterChef Celebrity 2026
MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Alejandra Ávila, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Producciones RCN

Alejandra Ávila sorprendió al revelar algunos detalles exclusivos de "Pa' Seguirte Queriendo"

La actriz abrió su corazón y habló acerca de cómo fue interpretar a su personaje en la reconocida serie.

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Los concursantes de la nueva temporada generaron controversia al hablar de sus comportamientos dentro del juego.

nicolas de zubiria primo de julieta pineres MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity es prima de Nicolás Zubiría, ¿quién es?

Participante de la nueva temporada de MasterChef Celebrity es familiar de Nicolás Zubiría, jurado de la competencia.

Lo más superlike

Karina García embarazo Karina García

Karina García sorprendió al confesar qué tipo de ropa utilizará durante su embarazo

La influenciadora respondió un par de preguntas acerca de su estilo y no dudó en dar su opinión sobre la ropa de maternidad.

Lionel Messi Lionel Messi

¿Messi se retira del fútbol y no volverá a jugar un Mundial? La IA lanzó inesperada respuesta

Shakira y justin bieber en el mundial 2026 Shakira

Se filtra video del encuentro entre Shakira y Justin Bieber en el Mundial, ¿a qué la invitó?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica