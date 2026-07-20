Verónica Orozco habló de su participación en MasterChef Celebrity 2026: "Nuevo miedo desbloqueado"

La actriz colombiana Verónica Orozco sorprendió a sus seguidores al hablar de su participación en el reality de cocina más importante de Colombia.

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¿Por qué Verónica Orozco va a participar en MasterChef Celebrity 2026?

Verónica Orozco cuenta con más de tres décadas de carrera como actriz, logrando consolidarse como una de las más queridas y reconocida por los colombianos. Además, también se ha destacado como cantante interpretando grades éxitos como "Miénteme" y "¿Dónde está mi varón?"

La actriz es recordada por haber hecho parte de varias producciones como: "A corazón abierto", "La gloria de Lucho", "Verdad oculta", "Arelys Henao" y "Las de siempre".

Sin embargo, en esta ocasión fue convocada para hacer parte de un reality gastronómico donde podrá demostrar sus habilidades culinarias. Su amplia trayectoria en la televisión colombiana genera expectativa entre sus seguidores y a quienes les da curiosidad saber de sus dotes culinarios.

Trayectoria artística de Verónica Orozco (Foto de Canal RCN)

¿Qué dijo Verónica Orozco sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026?

Hace algunas horas, Verónica publicó en su cuenta de Instagram una historia que llamó a atención de sus seguidores. Se trataba de un video en el que ella estaba dando una entrevista sobre su participación en MasterChef Celebrity 2026.

El video estaba sin el sonido original, por lo que no se podía escuchar lo que ella estaba diciendo; sin embargo, hubo un mensaje que marcó la diferencia y reveló algunos detalles de lo que sentía:

¡Nuevo miedo desbloqueado! ¡Participar en un reality! ¡Dios míoooooo!

Por otro lado, Verónica ha mencionado en anteriores ocasiones que pretende que su participación en MasterChef no pase desapercibida, ya que se considera una persona “competitiva” y “estratega”.

¿Quiénes serán los demás participantes de MasterChef Celebrity 2026?

A partir del próximo martes 21 de julio, los televidentes podrán ver todos los capítulos de MasterChef Celebrity 2026 a través de la pantalla de Canal RCN, a las 9:00 p.m.

Además de Verónica Orozco, hay otros 23 participantes que estarán compitiendo por llevarse el premio del reality:

Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño y Víctor Tarazona.

Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.

Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.

Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.

Deportistas: Robert Farah