Alejandra Ávila sorprendió al revelar algunos detalles exclusivos de "Pa' Seguirte Queriendo"

La actriz Alejandra Ávila compartió, a través de sus redes sociales, algunos detalles exclusivos sobre lo que podrán ver los televidentes durante el lanzamiento y la transmisión de la segunda temporada de la reconocida serie "Pa' Quererte".

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¿Qué papel interpretó Alejandra Ávila en “Pa Quererte”?

La reconocida actriz Alejandra Ávila es reconocida por haber sido parte de varias producciones famosas como “Nadie Me quita lo bailao” y “Hasta Que la Plata Nos Separe”; sin embargo, uno de sus papeles más reconocidos fue el de Milagros Victoria Mora, en “Pa’ Quererte”.

Milagros se caracterizó por ser una mujer atractiva, ambiciosa y con una personalidad compleja y manipuladora. Debido al entorno familiar en el que creció, logró desarrollar una fijación en las cosas materiales y en que un hombre con dinero le ayudará a salir de sus problemas.

Papel de Alejandra Ávila en Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

Hace algunos meses, Canal RCN confirmó la segunda temporada de la exitosa serie que conquistó a miles de televidentes. Esta nueva entrega, titulada "Pa' Seguirte Queriendo", buscará dar continuidad a la historia y profundizar en el desarrollo de sus personajes.

¿Cuáles fueron los detalles que reveló Alejandra Ávila de “Pa Seguirte Queriendo”?

A poco tiempo del lanzamiento oficial de “Pa’ Seguirte Queriendo”, todos los actores se encontraron en una rueda de prensa previa al estreno, donde hablaron y confirmaron su emoción porque los colombianos puedan disfrutar de este gran proyecto.

Una vez el evento terminó, Alejandra Ávila compartió algunas imágenes donde lució su oufit y su cercanía con algunos otros actores como Hanny Vizcaíno. Además, compartió algunos detalles inéditos de la serie:

Prepárense para volver a reír, emocionarse, enamorarse y vivir momentos que los van a tocar el corazón. Esta segunda parte llega con personajes entrañables, nuevas historias y muchísimas emociones.

Además, mencionó cómo fue volver a interpretar aquel personaje que fue tan querido por los colombianos:

Volver a interpretar a Milagros, reencontrarme con este elenco maravilloso y con un equipo que le puso el alma a cada escena ha sido un regalo. Y lo más lindo es saber que esta historia regresa porque ustedes nunca dejaron de quererla.

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¿Cuándo es el gran estreno de “Pa Seguirte Queriendo”?

Los televidentes podrán disfrutar de todos los capítulos de “Pa Seguirte Queriendo” a partir del próximo martes 21 de julio a las 8:00 p.m., en la pantalla del Canal RCN.