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Alejandra Ávila sorprendió al revelar algunos detalles exclusivos de "Pa' Seguirte Queriendo"

La actriz abrió su corazón y habló acerca de cómo fue interpretar a su personaje en la reconocida serie.

Autor SuperLike.com Por: Periodista digital SuperLike
Alejandra Ávila, actriz de Pa' Seguirte Queriendo
Alejandra Ávila reveló detalles inéditos de Pa' Seguirte Queriendo (Foto Canal RCN)

La actriz Alejandra Ávila compartió, a través de sus redes sociales, algunos detalles exclusivos sobre lo que podrán ver los televidentes durante el lanzamiento y la transmisión de la segunda temporada de la reconocida serie "Pa' Quererte".

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¿Qué papel interpretó Alejandra Ávila en “Pa Quererte”?

La reconocida actriz Alejandra Ávila es reconocida por haber sido parte de varias producciones famosas como “Nadie Me quita lo bailao” y “Hasta Que la Plata Nos Separe”; sin embargo, uno de sus papeles más reconocidos fue el de Milagros Victoria Mora, en “Pa’ Quererte”.

Milagros se caracterizó por ser una mujer atractiva, ambiciosa y con una personalidad compleja y manipuladora. Debido al entorno familiar en el que creció, logró desarrollar una fijación en las cosas materiales y en que un hombre con dinero le ayudará a salir de sus problemas.

Alejandra Ávila
Papel de Alejandra Ávila en Pa' Quererte (Foto de Canal RCN)

Hace algunos meses, Canal RCN confirmó la segunda temporada de la exitosa serie que conquistó a miles de televidentes. Esta nueva entrega, titulada "Pa' Seguirte Queriendo", buscará dar continuidad a la historia y profundizar en el desarrollo de sus personajes.

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¿Cuáles fueron los detalles que reveló Alejandra Ávila de “Pa Seguirte Queriendo”?

A poco tiempo del lanzamiento oficial de “Pa’ Seguirte Queriendo”, todos los actores se encontraron en una rueda de prensa previa al estreno, donde hablaron y confirmaron su emoción porque los colombianos puedan disfrutar de este gran proyecto.

Una vez el evento terminó, Alejandra Ávila compartió algunas imágenes donde lució su oufit y su cercanía con algunos otros actores como Hanny Vizcaíno. Además, compartió algunos detalles inéditos de la serie:

Prepárense para volver a reír, emocionarse, enamorarse y vivir momentos que los van a tocar el corazón. Esta segunda parte llega con personajes entrañables, nuevas historias y muchísimas emociones.

Además, mencionó cómo fue volver a interpretar aquel personaje que fue tan querido por los colombianos:

Volver a interpretar a Milagros, reencontrarme con este elenco maravilloso y con un equipo que le puso el alma a cada escena ha sido un regalo. Y lo más lindo es saber que esta historia regresa porque ustedes nunca dejaron de quererla.

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¿Cuándo es el gran estreno de “Pa Seguirte Queriendo”?

Los televidentes podrán disfrutar de todos los capítulos de “Pa Seguirte Queriendo” a partir del próximo martes 21 de julio a las 8:00 p.m., en la pantalla del Canal RCN.

Elenco completo de Pa' Seguirte Queriendo
Fecha confirmada del gran estreno de Pa' Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)
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