Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Los participantes de MasterChef Celebrity 2026 soprendieron al revelar algunos de los comportamientos y roles que adoptaran dentro de la competencia.

¿Quiénes serán los participantes de MasterChef Celebrity 2026?

Tras el anuncio de MasterChef Celebrity 2026, Canal RCN reveló quiénes serían los participantes de la octava temporada del reality de cocina más famoso de Colombia.

Varios de los nombres anunciados despertaron el entusiasmo del público, que ahora espera con expectativa ver a sus favoritos competir por el título. Los nombres que se conocen son:

Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona. Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.

Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López. Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.

Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano. Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.

Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos. Deportistas: Robert Farah

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 (Foto de Canal RCN)

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¿Qué roles asumirán los participantes de MasterChef Celebrity 2026?

Hace un par de horas, a través de la cuenta oficial de MasterChef Celebrity, compartieron un video que sorprendió a muchos seguidores, ya que se trataba de los participantes afirmando cuáles serán los roles y las actitudes que tomarán en la competencia.

Algunos de estos papeles van arraigados a la personalidad de cada uno, por ejemplo:

Iván Marín dice que será el "villano" porque cocina muy mal, mientras que Emiro Navarro pondrá la gracia, el amor y la buena energía. Por otro lado, Mariana Mozo será la tierna y llorona del grupo, y Sebastián Villalobos se perfila como el más disciplinado.

Mariana Mozo, Iván Marín y Emiro Navarro, participantes de MastrChef Celebrity 2026 (Fotos de Canal RCN)

Sin embargo, algunos otros competidores asumirán esos roles con base a como se desarrolle la competencia y a como quieran generar las estrategias de convivencia:

Sebastián Vega, que va directo a ser el malo de la competencia y a generar polémica, y Emmanuel Restrepo, que se define como una mezcla entre el nerdo, el vago y el chistoso del grupo. Por su parte, Verónica Orozco llegará como la más competitiva y enganchada con el juego.

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El gran estreno de la competencia de cocina más importante de Colombia se llevará a cabo el próximo martes 21 de julio a las 9:00 p.m., a través de la pantalla de Canal RCN.