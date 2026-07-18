Así fue el baile viral de Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

Antonella Roccuzzo se volvió viral tras compartir un alegre baile en sus redes sociales como muestra de su felicidad por la victoria de Argentina y su clasificación a la final del Mundial 2026.

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¿Por qué Antonella Roccuzzo es reconocida?

Antonella Roccuzzo es una influenciadora, modelo, empresaria y filántropa argentina, reconocida mundialmente por su trabajo en redes sociales y por su relación con el futbolista Lionel Messi. Sin embargo, con el paso de los años, ha construido su imagen propia en la industria de la moda y el entretenimiento.

La principal razón por la que Antonella e famosa es por su larga relación con su actual esposo, Lionel Messi. Se conocen desde la infancia, gracias a que Messi era amigo de su primo y, desde allí consolidaron su historia de amor como una de las más seguidas y admiradas.

Relación de Antonella Roccuzzo y Lionel Messi (Foto de AFP/Rich Storry)

Actualmente, Roccuzzo y Messi tienen 3 hijos (Thiago, Mateo y Ciro) a quienes están encaminando para que sigan los pasos de su papá y logren llegar a las grandes ligas del fútbol internacional.

Por otro lado, Antonella es actualmente una de las creadoras de contenido más seguidas de Latinoamérica, con más de 40 millones de seguidores en sus redes sociales, donde comparte publicaciones sobre moda, deporte, viajes y su vida familiar.

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¿Cuál fue el baile viral de Antonella Roccuzzo tras la clasificación de Argentina?

Hace un par de horas, Antonella Roccuzzo se volvió viral gracias a un video en el que aparecía bailando y festejando el paso del equipo argentino a la final del Mundial 2026. Vale recalcar que esto para ella y para su familia e un gran logro, ya que se trata de la última Copa del Mundo que podrá disputar su esposo Lionel.

En su video de TikTok, la modelo apareció sonriendo mientras levantaba una de sus manos al ritmo de "La Cumbia de las Trapos", una canción que suele acompañar las celebraciones de la selección argentina tras sus victorias, ya que su letra inspira a ello:

Se viene el fin de semana y todo' a la cancha vamos a ir. Ya está todo preparado; el bombo y el trapo para salir. Al equipo que tiene más aguante, lo llevo dentro del corazón

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¿Cuándo es la final del Mundial 2026?

La final del Mundial 2026 se disputará el próximo domingo 19 de julio en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium), ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. En esta edición, la final enfrentará a Argentina y España, después de que ambas selecciones superaran las semifinales.