Messi rompió el silencio antes de la final del Mundial: dejó un emotivo mensaje para Argentina

Ahoras de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales que emocionó a millones de aficionados.

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¿Qué dijo Messi antes de la final del Mundial 2026 contra España?

El capitán de la Albiceleste publicó una fotografía en la que aparece envuelto con la bandera argentina y en los que muestra los guayos edición especial que utilizará para la final.

Junto a las emotivas instantáneas dejó unas palabras que muchos interpretan como una muestra de la ilusión con la que afronta el partido más importante del torneo y el que podría ser el último de su carrera con la Selección de Argentina.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Messi quiso compartir con sus seguidores las sensaciones que vive antes de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera.

"Qué viaje estamos teniendo juntos, 'El último tango'... 👟 vamos por la final, ¡vamos Argentina! 🇦🇷🩵"

Las palabras del número 10 llegan en la antesala del duelo frente a España, un encuentro en el que la Albiceleste buscará defender el título conseguido cuatro años atrás y seguir haciendo historia en las Copas del Mundo.

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¿Messi se retira después del Mundial 2026?

Una de las frases que más llamó la atención fue la referencia a "El último tango", expresión que muchos seguidores relacionan con la posibilidad de que este sea el último Mundial de Messi con la camiseta de Argentina.

Aunque el capitán no hizo referencia explícita a un retiro, el mensaje despertó todo tipo de interpretaciones entre los hinchas, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y confianza de cara a la gran final.

Con 39 años, Lionel Messi está a un paso de sumar otro logro a una carrera considerada por muchos como una de las más exitosas en la historia del fútbol.

Ahora, el capitán argentino tendrá una nueva oportunidad de levantar la Copa del Mundo cuando enfrente a España en una final que promete quedar marcada en la historia del deporte.

Mientras llega el pitazo inicial, su mensaje ya contagió de ilusión a millones de argentinos que sueñan con verlo celebrar un nuevo título mundial.

La esperada final entre Argentina y España podrá seguirse en vivo a través de la App y señal del Canal RCN, que llevará todos los detalles del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.