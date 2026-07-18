Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Messi rompió el silencio antes de la final del Mundial: dejó un emotivo mensaje para Argentina

Messi compartió un emotivo mensaje y foto previo al que sería su último partido con Argentina en una Copa del Mundo.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
messi en la final del mundial 2026

Ahoras de disputar la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi compartió un mensaje en sus redes sociales que emocionó a millones de aficionados.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Messi antes de la final del Mundial 2026 contra España?

El capitán de la Albiceleste publicó una fotografía en la que aparece envuelto con la bandera argentina y en los que muestra los guayos edición especial que utilizará para la final.

Junto a las emotivas instantáneas dejó unas palabras que muchos interpretan como una muestra de la ilusión con la que afronta el partido más importante del torneo y el que podría ser el último de su carrera con la Selección de Argentina.

La cuenta regresiva para la final del Mundial 2026 ya comenzó y Lionel Messi quiso compartir con sus seguidores las sensaciones que vive antes de disputar uno de los partidos más importantes de su carrera.

"Qué viaje estamos teniendo juntos, 'El último tango'... 👟 vamos por la final, ¡vamos Argentina! 🇦🇷🩵"

Las palabras del número 10 llegan en la antesala del duelo frente a España, un encuentro en el que la Albiceleste buscará defender el título conseguido cuatro años atrás y seguir haciendo historia en las Copas del Mundo.

Artículos relacionados

¿Messi se retira después del Mundial 2026?

Una de las frases que más llamó la atención fue la referencia a "El último tango", expresión que muchos seguidores relacionan con la posibilidad de que este sea el último Mundial de Messi con la camiseta de Argentina.

Aunque el capitán no hizo referencia explícita a un retiro, el mensaje despertó todo tipo de interpretaciones entre los hinchas, quienes inundaron la publicación con mensajes de apoyo y confianza de cara a la gran final.

Con 39 años, Lionel Messi está a un paso de sumar otro logro a una carrera considerada por muchos como una de las más exitosas en la historia del fútbol.

Ahora, el capitán argentino tendrá una nueva oportunidad de levantar la Copa del Mundo cuando enfrente a España en una final que promete quedar marcada en la historia del deporte.

Mientras llega el pitazo inicial, su mensaje ya contagió de ilusión a millones de argentinos que sueñan con verlo celebrar un nuevo título mundial.

La esperada final entre Argentina y España podrá seguirse en vivo a través de la App y señal del Canal RCN, que llevará todos los detalles del partido que definirá al campeón del Mundial 2026.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Esposa de Lionel Messi Antonela Roccuzzo

Así fue el baile viral de Antonela Roccuzzo tras la clasificación de Argentina a la final del Mundial

La esposa del 10 argentino no dudó en mostrar su emoción por la clasificación del equipo a la final del torneo.

Luis Díaz, futbolista de la Selección Colombia Luis Díaz

Tras el Mundial, Gera Ponce presumió sus vacaciones junto a Luis Díaz en una isla paradisíaca

La pareja reapareció en redes sociales con una foto donde se ven disfrutando de sus vacaciones en un destino de ensueño.

Lina Jiménez quiso homenajear a su hermano y conmovió en redes Yeison Jiménez

Revelan la sorpresa que prepara el equipo de Yeison Jiménez para el día de su cumpleaños

A pocos días del que habría sido el cumpleaños número 35 de Yeison Jiménez, el equipo del artista hizo importante anuncio.

Lo más superlike

Trofeo de la Copa Mundial. Mundial de fútbol

La final del Mundial 2026 hará historia: estos son los artistas del show de medio tiempo

Por primera vez en la historia del Mundial, habrá un show de medio tiempo, muy al estilo del Super Bowl.

¿Quiénes participarán en MasterChef Celebrity Colombia 2026? MasterChef Celebrity Colombia

Participantes de MasterChef Celebrity 2026 revelaron sus roles en la competencia; ¿será estrategia?

Temblor Viral

Video viral: trabajador quedó colgando en una torre a 35 metros de altura durante temblor en México

blessd responde a criticas Blessd

Blessd respondió contundente a críticas por su cambio físico

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica