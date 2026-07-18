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Lorena Altamirano festejó el cumpleaños del Flaco Solórzano y despejó rumores sobre su relación

Lorena Altamirano compartió en redes un video de la celebración de cumpleaños del Flaco Solórzano, exparticipante de La casa de los famosos.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
El Flaco Solórzano celebró su cumpleaños y estuvo acompañado por Lorena Altamirano.
Lorena Altamirano finalmente aclaró que su relación con Fernando Solórzano está en gran momento. Foto: RCN

Tras semanas de rumores sobre su relación, Lorena Altamirano celebró por lo alto el cumpleaños de Fernando ‘El Flaco’ Solórzano, dejando claro que su amor está en un gran momento.

¿Qué mensaje le dedicó Lorena Altamirano al Flaco Solórzano en su cumpleaños?

A través de su cuenta de Instagram, donde suma más de 300 mil seguidores, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió un amoroso mensaje dedicado al actor caleño.

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“Ya son 12 cumpleaños a tu lado, 12 años compartiendo risas, sueños, aprendizajes y momentos que han hecho de nuestra historia algo muy especial. Deseo que este nuevo año te regale mucha salud, felicidad, nuevos proyectos y que todos los sueños que llevas en el corazón se hagan realidad. Yo estaré aquí, como siempre, celebrando cada uno de tus logros y tomándote de la mano”, escribió Lorena junto a un video que muestra parte de la celebración que tuvo como protagonista al Flaco.

Solórzano, quien también pasó por La casa de los famosos, reaccionó a la publicación y se mostró muy feliz y enamorado por la dedicatoria de ella.

“Muchas gracias mi negra del alma por todos estos años de felicidad”, escribió en la publicación el experimentado actor.


Los internautas y seguidores de esta pareja aprovecharon la celebración de El Flaco Solórzano para dejarle mensajes de admiración y respeto.

El Flaco Solórzano mostró su esperado reencuentro con Lorena Altamirano
El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano dejaron claro que siguen juntos y muy enamorados. (Foto: Canal RCN)

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“Feliz cumpleaños y larga vida”, “Amamos este junte. Divinos los dos”, “Qué Sean muchos más flaquito dtb”, “Que hermoso, muchas Bendiciones Flaquito”, “Feliz cumpleaños Solórzano... que cumplas muchos años más”, “Feliz cumpleaños flaco te quiero”.

¿Por qué se especuló que El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano habían terminado?

En las últimas semanas se habló mucho de la relación de Lorena Altamirano y El Flaco Solórzano, incluso, algunos especularon que habían terminado, lo que causó gran sorpresa, pues su relación ya completa 12 años.

Todo comenzó cuando semanas atrás la actriz compartiera varios videos donde aparecía llorando durante un concierto de Kany García en la capital colombiana.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia 3 publicó varios videos en los que se mostraba cantando y hasta llorando con algunas canciones más melancólicas.

El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano ya completan una relación de más de 10 años.
El Flaco Solórzano y Lorena Altamirano hicieron parte de La casa de los famosos. Foto: RCN

Pero lo que más llamó la atención es que aparecía sola en medio del concierto y junto a la publicación escribió un mensaje muy llamativo: “una curita para el corazón”.

Aunque ninguno de los dos salió a aclarar las versiones que indicaban que habían terminado, posteriormente hicieron publicaciones que disiparon un poco los rumores y reafirmaron que seguían juntos.

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Ahora, en la celebración del cumpleaños del actor caleño, quedó más que claro que siguen juntos y con una relación sólida, que podría afianzarse mucho más con el matrimonio que se realizaría a finales de este año.

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