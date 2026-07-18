Andrea Valdiri reveló cómo quedó su relación con Juan Daniel tras confirmar ruptura

En medio del revuelo que continúa causando la ruptura de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, la creadora de contenido compartió un sentido mensaje en el que además de confirmar que ya no están juntos, también dio a entender en qué términos quedó la relación.

¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre su ruptura con Juan Daniel Sepúlveda?

En los videos que Valdiri compartió por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, no solo abrió su corazón para sincerarse con este difícil momento que atraviesa, sino también para hablar un poco sobre cómo quedaron las cosas entre los dos, dejando entrever que, aunque las cosas no funcionaron, hay un respeto mutuo.

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"Yo me quedo con todo lo lindo que viví con él, ya íbamos para 3 años y si da tristeza, obvio", señaló la barranquillera evidentemente afectada por la separación de ambos.

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De acuerdo con sus declaraciones, pese a lo doloroso que ha sido hacerse la idea de ya no estar más con Sepúlveda, lo que sigue de aquí en adelante es levantarse, secarse las lágrimas y seguir trabajando por ella y sus hijas, sin importar que el mundo se le esté cayendo.

Andrea Valdiri ha tenido diferentes rupturas amorosas | Foto del Canal RCN.

Así mismo, la creadora de contenido insistió en lo importante que es para ella continuar trabajando, pues quiso dejar claro que "no la mantiene nadie" y que finalmente de eso se trata la vida, de seguir siempre adelante.

¿Cómo reaccionó Juan Daniel Sepúlveda tras su ruptura con Andrea Valdiri?

Frente a la reacción de Juan Daniel, cabe señalar que, tan pronto Andrea rompió el silencio para dar a conocer la decisión de ambos, él también se pronunció en su cuenta oficial para dar a conocer un poco su postura ante lo sucedido.

La Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda se dejaron de seguir. | Foto: Canal RCN

"Gracias", escribió el empresario junto a una fotografía de Andrea. Y aunque en la publicación no agregó más detalles, las palabras de ambos podrían indicar que, pese a la decisión, existe de por medio un cariño pero sobre todo respeto por lo vivido a lo largo de la relación.

Cabe señalar que, ninguno de los dos mencionó en sus apariciones públicas los motivos de la ruptura, simplemente se limitaron a informar lo sucedido luego de que días atrás circularan fuertes rumores de separación.