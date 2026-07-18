Andrea Valdiri publicó románticas fotos con su ex horas antes de confirmar su ruptura

En horas de la mañana de este sábado 18 de julio, Andrea Valdiri habló a través de sus redes sociales y confesó que había terminado con Juan Daniel Sepúlveda, conocido como ‘Ternerito’, pues ya estaban los rumores de que supuestamente ya no estaban juntos.

Luego de que la empresaria barranquillera expusiera qué está pasando con su vida sentimental, su ex apareció en redes con una historia en donde publicó una foto de ella y escribió ‘gracias”, sin duda, esto causó conmoción en redes.

De este modo, ambos habrían revelado que su noviazgo sí llegó a su fin, pero de parte de él no se conoció ninguna versión de nada, ni expresó de su parte qué pasó con ese romance, pues todo pintaba bien hasta ahora.

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Sin embargo, picas horas antes, Andrea ya había compartido una publicación con Juan Daniel, lo que desató ola de comentarios justo cuando anunció su ruptura.

¿Cuál es la publicación de Andrea Valdiri con su ex, horas antes de haber confesado su ruptura?

A través de su cuenta de TikTok, Andrea Valdiri publicó un carrusel de fotos en donde posaba muy feliz con Juan Daniel Sepúlveda y esto fue justo el viernes 17, o sea, un día antes de salir en redes y decir que terminó con él.

La publicación de Andrea Valdiri con su ex que hoy tiene confundidas a las redes. (Foto/ Canal RCN)

En el post, aparece Andrea en una primera foto con el cabello negro, en donde escribió “pensé que ya era parte del pasado, hasta que volvió en un recuerdo…”

Luego, en otra imagen, se ve con él dándose un pico, y mencionó “ahora más juntos que nunca”.

¿Andrea Valdiri terminó con Juan Daniel Sepúlveda?

Ella dijo que habían terminado y que para ella ha sido doloroso, pero no dio razones de qué estaba pasando dentro de la relación para haber tomado esa decisión.

La publicación de Andrea Valdiri que hizo dudar a todos tras anunciar su ruptura. (Foto/ Canal RCN)

Pero, sí dejó saber que ella prefería hacerlo público antes de que empezaran con rumores; sin embargo, no mencionó nada de la más reciente publicación y esto, hizo que generara dudas entre los internautas, quienes ya no le están creyendo la noticia.

Por eso mismo, mencionan que todo se estaría tratando de un tema de marketing o algo diferente, pero no creen que Andrea les esté siendo honesta.