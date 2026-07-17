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Fuerte temblor acaba de sacudir a México, Guatemala y El Salvador: ¿cuál fue su magnitud?

El Servicio Geológico Colombiano reportó fuerte sismo en México y las autoridades de ese país alertan ante posible Tsunami.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Sismo de gran magnitud sacude tres países
Fuerte sismo en México, Guatemala y El Salvador. (Foto/ Freepik)

En horas de la mañana de este viernes 17 de julio, el Servicio Geológico colombiano reportó un fuerte temblor en México, el cual, tendría sentido en otros países de Latinoamérica, según información de esos países.

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Sobre las 10:02 am de este día, la entidad publicó el segundo boletín actualizado del evento sísmico en el país azteca, lo que encendió las alarmas, debido a su alta magnitud, hasta el momento no se ha registrado afectaciones.

Se espera que no haya incidentes o alguna emergencia, pero se está hablando de una posible alerta de Tsunami en las costas de ese país y alrededor. Por lo pronto, se estarían evacuando esas zonas para evitar una calamidad.

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En cuanto a los demás países, según reportes en redes, es que, al sentir el sismo, hubo evacuaciones para evitar alguna calamidad, pero así mismo, no se ha evidenciado acontecimientos de urgencia.

¿De cuanta magnitud fue el temblor más reciente en México y en dónde se sintió?

A través de las redes del Servicio Geológico colombiano, la entidad publicó dos boletines informativos, el primero (el boletín preliminar), dice que el epicentro fue las costas de Chiapas en México, con una magnitud de 7.3 y profundidad superficial. Este se sintió a las 9:48 am.

Fuerte sismo en México, Guatemala y El Salvador
Sismo de gran magnitud sacude tres países. (Foto/Freepik)

El segundo dice que, registrado a la misma hora, se dio en Puerto Madero, con una magnitud de 7.4 y también, su profundidad superficial. Este es el boletín actualizado número 1.

Luego de reportarte este evento sísmico en México, países vecinos como El Salvador y Guatemala también mencionaron que se sintió allá, por lo que los habitantes tuvieron que ser evacuados.

¿Qué dicen sobre la alerta de Tsunami tras evento sísmico en México?

Tras el fuerte sismo en México, están haciendo alertas sobre una posible advertencia de Tsunami, por lo que están pidiendo evacuar las zonas costeras, no solo del país azteca, sino de Guatemala y El Salvador, en donde también se registraron los temblores.

De acuerdo con un boletín que circula en redes, las alarmas de Tsunami están siendo activadas debido a que la magnitud superó el umbral establecido y por protocolo, se deben tomar medidas.

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