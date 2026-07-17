Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Nuevo sismo sacudió a Colombia este viernes 17 de julio! Así fue la magnitud

El Servicio Geológico Colombiano anunció un nuevo sismo en Colombia este 17 de julio tras el reciente temblor ocurrido en México.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¡Nuevo sismo sacudió a Colombia este viernes 17 de julio! Así fue la magnitud
¿Dónde tembló en Colombia este 17 de julio? | Foto: Freepik

En las últimas horas, se registró un fuerte sismo en México el cual tuvo una magnitud de 7.4, según lo anunció el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Así también, se registró una reciente alerta sísmica en Colombia, durante la mañana de este viernes 17 de julio.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el sismo que se registró en Colombia este viernes 17 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano reportó a través de su portal oficial una nueva alerta sísmica en el país durante la madrugada de este viernes 17 de julio.

¡Nuevo sismo sacudió a Colombia este viernes 17 de julio! Así fue la magnitud
Tembló en Los Santos, Santander. | Foto: Freepik

La región en la que se presentó el sismo fue en Los Santos, Santander, compartiendo todos los detalles acerca de la eventualidad sísmica que ocurrió en el país, pues, informaron lo siguiente:

“El Servicio Geológico Colombiano anuncia un nuevo evento sísmico en Los Santos, Santander Colombia, de una magnitud de 2.4”, agregó el Servicio Geológico Colombiano en un reciente informe.

Aunque por el momento no se han reportado nuevos sismos en el país, en los últimos días, se han presentado varias señales de alerta sísmica en esta región.

Por su parte, los internautas han tenido las respectivas medidas de prevención que se deben tener en cuenta en caso de un sismo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el reciente sismo que sacudió a México en las últimas horas?

En un reciente anuncio compartido por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos, se reportó un fuerte sismo en México, el cual tuvo una magnitud de aproximadamente 7.4.

¡Nuevo sismo sacudió a Colombia este viernes 17 de julio! Así fue la magnitud
¿Cuál fue el reciente sismo que ocurrió en México? | Foto: Freepik

Por el momento, la noticia ha dejado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por parte de los internautas por la gran magnitud que tuvo el sismo.

De este modo, se han viralizado varios videos compartidos por parte de los internautas a través de las distintas redes sociales, en especial, en X, anteriormente conocida como Twitter, en la que se reflejan varios videos del sismo que se presentó en Centroamérica.

También, se evidencia que no solo ocurrió un sismo en México, sino también, en otras regiones de Centroamérica como Guatemala y El Salvador.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

México registró un enjambre sísmico este 17 de julio ¿qué es y por qué sucede Viral

Enjambre sísmico en México: así explican el fenómeno detrás del terremoto del 17 de julio

Especialistas explican por qué se registraron varios sismos en pocas horas y qué caracteriza este fenómeno.

México volvió a temblar: se registraron nuevos sismos Viral

Nuevos temblores sacudieron a México en menos de una hora: esta fue su magnitud

Van cuatro nuevas réplicas registradas en México tras su evento sísmico de 7.4 de magnitud; hasta el momento no se presentan emergencias.

Luto en el fútbol, falleció destacado futbolista que estaba lesionado: ¿quién fue? Talento internacional

Luto en el fútbol, falleció destacado jugador que estaba lesionado: ¿quién fue?

Se confirmó el doloroso fallecimiento de un futbolista de manera inesperada en las últimas horas.

Lo más superlike

Alexa Torrex habló de su estado de salud y encendió las alarmas entre sus seguidores Alexa Torrex

Alexa Torrex preocupó tras revelar detalles sobre su estado de salud: “estoy bastante delicada”

Alexa Torrex preocupó a sus seguidores tras revelar detalles sobre su delicado estado de salud.

exnovia de Blessd responde critica de embarazo Blessd

Manuela QM respondió a quien le dijo que se embarazó para amarrar a Blessd

nicolas de zubiria primo de julieta pineres MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity es prima de Nicolás Zubiría, ¿quién es?

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"