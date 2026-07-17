En las últimas horas, se registró un fuerte sismo en México el cual tuvo una magnitud de 7.4, según lo anunció el Servicio Geológico de Estados Unidos.

Así también, se registró una reciente alerta sísmica en Colombia, durante la mañana de este viernes 17 de julio.

¿Cuál fue el sismo que se registró en Colombia este viernes 17 de julio?

El Servicio Geológico Colombiano reportó a través de su portal oficial una nueva alerta sísmica en el país durante la madrugada de este viernes 17 de julio.

Tembló en Los Santos, Santander. | Foto: Freepik

La región en la que se presentó el sismo fue en Los Santos, Santander, compartiendo todos los detalles acerca de la eventualidad sísmica que ocurrió en el país, pues, informaron lo siguiente:

“El Servicio Geológico Colombiano anuncia un nuevo evento sísmico en Los Santos, Santander Colombia, de una magnitud de 2.4”, agregó el Servicio Geológico Colombiano en un reciente informe.

Aunque por el momento no se han reportado nuevos sismos en el país, en los últimos días, se han presentado varias señales de alerta sísmica en esta región.

Por su parte, los internautas han tenido las respectivas medidas de prevención que se deben tener en cuenta en caso de un sismo.

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¿Cuál fue el reciente sismo que sacudió a México en las últimas horas?

En un reciente anuncio compartido por parte del Servicio Geológico de Estados Unidos, se reportó un fuerte sismo en México, el cual tuvo una magnitud de aproximadamente 7.4.

¿Cuál fue el reciente sismo que ocurrió en México? | Foto: Freepik

Por el momento, la noticia ha dejado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por parte de los internautas por la gran magnitud que tuvo el sismo.

De este modo, se han viralizado varios videos compartidos por parte de los internautas a través de las distintas redes sociales, en especial, en X, anteriormente conocida como Twitter, en la que se reflejan varios videos del sismo que se presentó en Centroamérica.

También, se evidencia que no solo ocurrió un sismo en México, sino también, en otras regiones de Centroamérica como Guatemala y El Salvador.