Temblor en México quedó registrado en videos: así se vivieron los fuertes movimientos

El temblor en México volvió a llamar la atención este 17 de julio luego de varias réplicas del terremoto de 7,4. En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran cómo se sintió el movimiento en distintas zonas del país.

¿Qué se sabe del temblor en México?

Luego del terremoto de magnitud 7,4 registrado en México, las autoridades reportaron nuevas réplicas durante este 17 de julio. Los movimientos posteriores mantuvieron la atención en la zona, especialmente en los estados del sur del país, donde se activaron protocolos de monitoreo.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), después del sismo principal se presentaron varios movimientos, entre ellos uno de magnitud 5,3 y otro de 6,0. Las réplicas tuvieron epicentros en el mar, cerca de Puerto Madero, México.

Esto es lo que se sabe del temblor en México / (Foto de Freepik)

El movimiento más fuerte después del terremoto alcanzó una magnitud de 6,0 y se convirtió en una de las principales réplicas registradas durante la jornada. Posteriormente, se reportaron otros sismos de menor intensidad que también fueron percibidos por habitantes de la región.

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Tras estos eventos, el Centro de Alerta de Tsunamis de la Secretaría de Marina (CAT-SEMAR) activó una alerta para las costas del sur de México y Guatemala. Las zonas bajo mayor vigilancia fueron Chiapas y Oaxaca, donde se advirtió sobre posibles variaciones en el nivel del mar.

Las equipos de emergencia están a la busqueda de posibles afectaciones en México / (Foto de Freepik)

Las autoridades locales informaron que equipos de emergencia realizaron recorridos para revisar posibles afectaciones y mantener seguimiento a la situación.

¿Qué muestran los videos del temblor en México y sus réplicas?

Mientras avanzaba la información oficial sobre los nuevos movimientos sísmicos, en redes sociales comenzaron a circular videos grabados por habitantes de las zonas donde se sintieron las réplicas.

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En los videos se observa cómo los vehículos estacionados se balanceaban por el movimiento del suelo. También se aprecia cómo árboles y edificios se movían durante los segundos que duró el temblor.

Estos registros permitieron conocer cómo fue vivido el temblor por las personas que estaban en la zona. Algunos ciudadanos compartieron los momentos en los que decidieron salir de sus viviendas o permanecer atentos ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Además de México, Guatemala también reportó actividad sísmica durante la jornada. El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó sobre dos sismos de magnitudes 5,0 y 5,6, sin reportes iniciales de víctimas o daños materiales.

La información continúa en actualización mientras los organismos encargados mantienen el monitoreo de las zonas afectadas.