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Nuevos temblores sacudieron a México en menos de una hora: esta fue su magnitud

Van cuatro nuevas réplicas registradas en México tras su evento sísmico de 7.4 de magnitud; hasta el momento no se presentan emergencias.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
México volvió a temblar: se registraron nuevos sismos
Tras el fuerte sismo, México volvió a temblar en menos de una hora. (Foto/ Freepik)

En horas de la mañana de este viernes 17 de julio, en México se registró un fuerte evento sísmico, el cual se sintió en Guatemala y El Salvador, lo que está generando juna alerta de Tsunami, debido a la magnitud de este temblor.

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En Colombia se informó de este sismo a través de las redes del Servicio Geológico Colombiano, en donde publicaron los respectivos boletines actualizados a los minutos en el que el país azteca vivió este gran susto, en donde se reportó el sismo de 7.4 de magnitud.

Por ahora, no se ha reportado alguna emergencia, pero sí, en videos quedaron las evidencias de que el temblor fue bastante fuerte y sacudió con firmeza las construcciones en varias zonas en México.

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Por esto mismo, están las alarmas activadas ante cualquier eventualidad de tsunami que se pueda presentar en las costas no solo de México, sino de su alrededor, pues la alerta está en los países en donde se sintió ese evento sísmico.

¿De cuánto fue las réplicas que se sintieron en México tras fuerte temblor?

Según el informe que compartió el Servicio Geológico Colombiano a través de sus plataformas, no fue una sola réplica, sino cuatro las que se sintieron en México; la última se registró a las 12:03 del mediodía, con una magnitud de 5.1, profundidad superficial y el epicentro sigue siendo Puerto Madero.

Tras el fuerte sismo, México volvió a temblar en menos de una hora
México volvió a temblar: se registraron nuevos sismos. (Foto/ Freepik)

La otra que informó la entidad, ocurrió a las 10:57 am, con la misma magnitud y profundidad, en el mismo lugar.

Y la réplica que se dio después del fuerte sismo, se registró a las 10:14 am, con una magnitud más fuerte de 5.3, profundidad superficial y el epicentro sigue siendo Puerto Madero, México.

Actualización: sobre las 12:15 pm se sintió otro sismo de 5.1 de magnitud.

¿Qué se sabe sobre la alerta que hay en las costas de México?

Como el primer temblor en México tuvo una magnitud de 7.4, superando el umbral establecido, se activaron protocolos de alerta de Tsunami en la costa del país azteca.

Las autoridades piden evacuar y ahora, con tantas replicas seguidas, la preocupación aumenta, pero por ahora, no se ah registrado nada grabe, solo los videos de lo impactante que se vio y se sintió este evento sísmico en ese país.

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