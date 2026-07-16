Manuela QM respondió a quien le dijo que se embarazó para amarrar a Blessd

La influenciadora Manuela QM respondió a una seguidora que le criticó fuertemente por haber tenido con un hijo con el cantante Blessd.

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¿Manuela QM no quiere tener más hijos?

La creadora de contenido reveló a sus millones de fanáticos en una de sus redes sociales un video en el que presumió cómo luce a tan poco tiempo haber dado a luz a su hijo Caleb, fruto de su relación con el artista Blessd.

En la grabación aprovechó para lanzar un mensaje sobre el miedo que tiene de volver a quedar en embarazo, dando a conocer que, por ahora, no quiere más hijos.

"¿No te da miedo a que te fallen? no mi amor, miedo me da es que me vuelvan a embarazar", escribió.



Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos, donde muchas le señalaron que también tienen el miedo que ella, otros tomaron el video con humor, otros aprovecharon para elogiar su figura en su posparto, mientras que otros no tardaron en criticarla.

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¿Manuela QM le respondió a crítica de seguidora por su hijo con Blessd?

Hubo un comentario negativo que llamó la atención de la influenciadora en el que una usuaria resaltó que ella habría tenido un hijo con el artista para amarrarlo, pero dicha estrategia no le habría funcionado.

"Amiga pero si esa fue tu estrategia para quererlo amarrar y ni así pudiste", le escribió.

La paisa no dudó en responderle y le señaló entre risas que no entendía por qué se preocupaban si no era un asunto de ella.

"¿Y cuál es el problema? ni que fueran ustedes jajaja", le contestó.

Cabe destacar que, se desconoce si la influenciadora está o no en una relación con Blessd, pues si bien habían terminado durante el embarazo de Manuela, luego del parto habrían dado señales de una posible reconciliación.

Sin embargo, no se les volvió a ver juntos y ninguno de los dos ha hablado al respecto.

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Por el momento, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pasa entre ambos y si se están dando una oportunidad o están educando a su bebé por separado.