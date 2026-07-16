Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Manuela QM respondió a quien le dijo que se embarazó para amarrar a Blessd

Manuela QM le contestó a una seguidora que la criticó por haber tenido un bebé con el artista Blessd.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
exnovia de Blessd responde critica de embarazo
Manuela QM respondió a crítica/AFP: Rodrigo Varela

La influenciadora Manuela QM respondió a una seguidora que le criticó fuertemente por haber tenido con un hijo con el cantante Blessd.

Artículos relacionados

¿Manuela QM no quiere tener más hijos?

La creadora de contenido reveló a sus millones de fanáticos en una de sus redes sociales un video en el que presumió cómo luce a tan poco tiempo haber dado a luz a su hijo Caleb, fruto de su relación con el artista Blessd.

manuela responde critica por tener un hijo con blessd

En la grabación aprovechó para lanzar un mensaje sobre el miedo que tiene de volver a quedar en embarazo, dando a conocer que, por ahora, no quiere más hijos.

"¿No te da miedo a que te fallen? no mi amor, miedo me da es que me vuelvan a embarazar", escribió.


Tras su revelación, logró miles de reacciones de sus fanáticos, donde muchas le señalaron que también tienen el miedo que ella, otros tomaron el video con humor, otros aprovecharon para elogiar su figura en su posparto, mientras que otros no tardaron en criticarla.

Artículos relacionados

¿Manuela QM le respondió a crítica de seguidora por su hijo con Blessd?

Hubo un comentario negativo que llamó la atención de la influenciadora en el que una usuaria resaltó que ella habría tenido un hijo con el artista para amarrarlo, pero dicha estrategia no le habría funcionado.

manuela en su posparto

"Amiga pero si esa fue tu estrategia para quererlo amarrar y ni así pudiste", le escribió.

La paisa no dudó en responderle y le señaló entre risas que no entendía por qué se preocupaban si no era un asunto de ella.

"¿Y cuál es el problema? ni que fueran ustedes jajaja", le contestó.

Cabe destacar que, se desconoce si la influenciadora está o no en una relación con Blessd, pues si bien habían terminado durante el embarazo de Manuela, luego del parto habrían dado señales de una posible reconciliación.

Sin embargo, no se les volvió a ver juntos y ninguno de los dos ha hablado al respecto.

Artículos relacionados

Por el momento, sus fanáticos siguen a la expectativa de lo que pasa entre ambos y si se están dando una oportunidad o están educando a su bebé por separado.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Karol g sobre feid Karol G

Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

La artista se sinceró en una reconocida revista sobre su polémica ruptura con Feid.

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó Talento internacional

Luto en la música: falleció reconocido cantante tras complicaciones cardiacas, así se confirmó

El mundo de la música se viste de luto tras el fallecimiento de famoso cantante tras graves complicaciones de salud.

anuel aa recuerda a karol g Karol G

Anuel AA fue directo con Karol G tras su regreso a la música, esto dijo

Anuel AA no dudó en recordar a Karol G tras regresar a la música luego de meses de ausencia.

Lo más superlike

Las conmovedoras palabras de Kim Kardashian tras la muerte de su abuela emocionan a sus seguidores Kim Kardashian

Kim Kardashian rompió el silencio tras la muerte de su abuela; su emotivo mensaje conmovió en redes

Kim Kardashian compartió un emotivo homenaje tras la muerte de su abuela MJ, recordándola como una de las personas más importantes

nicolas de zubiria primo de julieta pineres MasterChef Celebrity Colombia

Participante de MasterChef Celebrity es prima de Nicolás Zubiría, ¿quién es?

Aficionados encuentran sorprendentes similitudes entre el Mundial de 2010 y el de 2026 Copa Mundial

¿España ganará la copa del mundo? Estas coincidencias con el Mundial de 2010 llamaron la atención

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"