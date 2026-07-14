Anuel AA fue directo con Karol G tras su regreso a la música, esto dijo

El cantante Anuel AA sorprendió a sus millones de fanáticos al mencionar nuevamente a la artista Karol G en sus redes sociales.

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¿Qué dijo Anuel AA sobre Karol G?

El puertorriqueño reapareció en sus redes sociales y en la música luego de varios meses de ausencia.

Decidió hacerlo con su canción "Las Mas Bonitas Son P*tas", cuyo video musical suma más de 44 millones de reproducciones en YouTube con solo pocos días de haberse estrenado.

En medio de su promoción en redes sociales, compartió un carrusel en su cuenta de Instagram en el que se mostró cómo luce actualmente y en el estudio grabando.

En las instantáneas deja ver su nuevo físico y con dichas imágenes aprovechó para mencionar a su expareja, Karol G, con un particular mensaje.

"YA VOLVÍ CABRONES Y SI NO ERES MI HERMANO, MI AMIGO, BAD BUNNY O KAROL G EN ESTO DE LA MÚSICA TIENEN QUE MAM*RME EL BICHO, HASTA PRESO YO SOY MEJOR QUE USTEDES JAJAJAJAJAJA", escribió en la descripción de la publicación.

Señaló que pronto lanzará su próximo álbum “REAL HASTA LA MUERTE 2”, el cual señaló que será el mejor del año.

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¿Karol G reaccionó a la publicación de Anuel AA?

Luego de la revelación de Anuel AA, miles de seguidores reaccionaron llenándolo de corazones y comentarios donde destacaron lo mucho que les gustaría verlo regresar con la Bichota.

La paisa no se ha pronunciado al respecto y sus fanáticos no esperan que lo haga, pues ha sucedido en momentos anteriores donde él ha recordado, ella suele ignorarlo.

Cabe recordar que, los famosos no volvieron a tener contacto luego de su ruptura, de la que se desconoce las razones por las que su relación terminó.

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Por ahora, se sabe que Karol G está soltera tras haber terminado su relación con el artista Feid, al parecer, durante la celebración de cumpleaños del paisa.

Por su parte, se desconoce la actual pareja de Anuel AA, pues debido a su ausencia en las redes sociales, no se sabe si aún continúa con Laury Saavedra o no.