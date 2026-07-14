Se viraliza antigua predicción de 2021 que habría pronosticado la victoria de España a finales

La clasificación de España a la final del Mundial 2026 hizo que un antiguo mensaje publicado en redes sociales volviera a hacerse viral.

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Se trata de un tuit publicado en 2021 que, según los usuarios, habría anticipado varios de los resultados de la fase final del Mundial.

El mensaje comenzó a compartirse nuevamente luego de que España derrotara a Francia en las semifinales y asegurara su regreso a una final del mundo después de 16 años.

El tuit de 2021 que habría anticipado la final del Mundial 2026 volvió a hacerse viral (Foto David Ramos / AFP)

¿Qué dice el tuit sobre el partido entre Argentina e Inglaterra?

El segundo finalista del Mundial 2026 se conocerá este miércoles 15 de julio, cuando Argentina e Inglaterra se enfrenten por el último cupo a la gran final del torneo.

En medio de la expectativa por ese compromiso, comenzó a viralizarse nuevamente un mensaje publicado en 2021 en el que un usuario compartía lo que, según él, ocurriría en el Mundial de 2026.

De acuerdo con ese tuit, Argentina derrotaría a Inglaterra en las semifinales y conseguiría la clasificación para enfrentarse a España en la gran final.

La coincidencia con la clasificación de España hizo que la publicación volviera a circular ampliamente y que muchos usuarios comentaran la posibilidad de que también acierte con el resto de sus predicciones.

Antiguo tuit de 2021 se hace viral tras acertar la final del Mundial 2026 (Foto Thomas Coex / AFP)

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¿Qué selección, según el tuit, ganará el Mundial 2026?

El mismo mensaje también asegura que Argentina sería la campeona del Mundial 2026.

Según esa publicación, la selección albiceleste vencería 3-2 a España en la final y levantaría su cuarta Copa del Mundo.

De cumplirse ese supuesto escenario, Argentina lograría además conquistar dos títulos mundiales consecutivos, luego de haber ganado el Mundial de Catar 2022.

Por ahora, el único resultado confirmado es la clasificación de España a la final del Mundial 2026. El segundo finalista se definirá en el partido entre Argentina e Inglaterra, y solo después de ese encuentro se conocerá qué selecciones disputarán el título.

Mientras tanto, el antiguo tuit continúa acumulando reacciones y compartidos, ya que muchos usuarios siguen atentos para ver si las predicciones que contiene terminan cumpliéndose o si todo queda como una simple coincidencia.