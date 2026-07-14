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¡Insólito! Jugador de Francia protagonizó polémico enfrentamiento físico contra jugador español

Un video del partido entre España y Francia desató el debate por una polémica acción entre dos jugadores en semifinales.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Jugador de Francia quedó en el centro de la polémica por una acción contra un futbolista español
Video captó la polémica acción de un jugador de Francia contra un rival en la semifinal del Mundial (Foto Franck Fife / AFP)

España aseguró su clasificación a la final del Mundial 2026 luego de vencer 2-0 a Francia en una de las semifinales más esperadas del torneo.

Sin embargo, además del resultado, uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió durante el partido y rápidamente comenzó a hacerse viral en redes sociales.

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En diferentes plataformas empezó a circular un video de una jugada protagonizada por un futbolista francés y un defensor español, en la que muchos usuarios aseguraron que hubo una agresión durante la disputa del balón.

¿Quién fue el jugador de Francia involucrado en la jugada?

El futbolista señalado por los usuarios en redes sociales fue Michael Olise, quien protagonizó un choque con el defensor español Marc Cucurella durante la mitad del juego.

Jugador de Francia quedó en el centro de la polémica por una acción contra un futbolista español
Michael Olise habría atacado a Marc Cucurella en pleno partido (Foto AL BELLO / AFP) (David Ramos)

En el video se observa que el balón llega al jugador francés y, en ese momento, Cucurella intenta recuperar la pelota.

Durante la disputa, las imágenes muestran que Olise toma del cabello al futbolista español, una acción que rápidamente se viralizó y provocó todo tipo de reacciones entre los aficionados.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de los jugadores involucrados sobre la jugada.

Cabe recordar que no es la primera vez que Marc Cucurella protagoniza una acción relacionada con su largo cabello durante un partido, ya que en otras competencias también se han presentado jugadas similares que han generado.

¿Cómo quedó el partido entre España y Francia?

Más allá de la polémica, España consiguió un importante triunfo que le permitió regresar a una final del Mundial por primera vez desde 2010, año en el que conquistó el único título mundial de su historia.

El marcador se abrió en el minuto 22 gracias a un penal de Mikel Oyarzabal, que le dio la ventaja al conjunto español antes del medio tiempo.

En la segunda parte, Pedro Porro amplió la diferencia con el segundo tanto del encuentro, dejando el marcador 2-0 y acercando definitivamente a España a la final.

Con este resultado, la selección española aseguró su clasificación a la gran final del Mundial 2026, donde buscará conquistar su segundo título, mientras que Francia quedó eliminada en las semifinales del torneo.

Jugador de Francia protagonizó polémica acción contra un rival en plena semifinal del Mundial
La selección española aseguró su clasificación a la gran final del Mundial 2026 (Foto Molly Darlington / AFP)
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