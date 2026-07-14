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Luisa Fernanda W recibió fuertes críticas tras aparición en redes cantando | VIDEO

Luisa Fernanda W nuevamente acaparó la atención, sin embargo, en esta oportunidad fue por cuenta de comentarios por su faceta como cantante.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia.
Luisa Fernanda W fue criticada tras aparecer cantando recientemente. Foto | Canal RCN.

Luisa Fernanda W, una de las figuras más reconocidas del entretenimiento nacional, recientemente acaparó la atención en redes sociales luego de que, una vez más, mostrara su faceta como cantante, aparición que, como era de esperarse, no pasó desapercibida entre los internautas.

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¿Por qué Luisa Fernanda W fue duramente criticada en redes sociales?

La aparición de la famosa creadora digital en plataformas digitales, se dio por cuenta de una publicación que hizo Marilyn Oquendo, quien a través de su cuenta de TikTok compartió un video en el que expuso a Luisa Fernanda interpretando una canción.

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En el audiovisual que obtuvo cientos de likes por parte de sus seguidores, se puede apreciar a la antioqueña mientras interpreta un cover de la canción 'Pero Me Acuerdo De Ti', composición de Cristina Aguilera y que ella quiso versionar al cantarla con tono de música popular, tal y como lo hace Pipe Bueno.

Allí, además de mostrar nuevamente su faceta artística, la también empresaria, se puede observar mientras graba contenido con Oquendo, quien aparece en varias oportunidades en el videoclip.

Luisa Fernanda W confesó que le caían muy mal colegas actorales de Pipe Bueno
Luisa Fernanda W causó revuelo tras compartir interpretación musical./ Archivo RCN

¿Qué le pasó a Luisa Fernanda W y por qué le llueven críticas en redes sociales?

Como era de esperarse, la aparición de Luisa Fernanda mostrando públicamente esta versión de este famoso tema, no pasó desapercibida, especialmente porque no es la primera vez que deja ver su faceta musica, por lo que muchos no dudaron en dar su opinión al respecto.

"Cómo desveo esto", "Yo no sé por qué todos los disparates me salen es a mí", "Amo a Luisa pero aquí no la dio", "Jajajaja no puedo", parece parodia", "No amiga léase 100 años de seriedad", "Luisa es muy talentosa amo su carrera, pero definitivamente en el canto no", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Cabe señalar que, el interés por la influenciadora colombiana por incursionar en la música se dio años atrás cuando sostuvo una relación seria con el fallecido cantante Legarda, con quien de hecho protagonizó un videoclip que se hizo famosos en su momento.

"No sé si el destino ya estaba escrito": Luisa Fernanda W habló de Legarda y Pipe Bueno
Luisa Fernanda W y los comentarios que recibió tras presumir video cantando. (Foto Jason Koerner / AFP)

Hoy en día, tal parece que el sueño de la creadora digital permanece intacto, pues aunque su foco está puesto en las redes sociales, sigue demostrando que le gusta cultivar otros talentos.

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