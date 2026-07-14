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Mhoni compartió un nuevo pronóstico acerca del equipo que ganaría el Mundial 2026: ¿cuál?

Se viraliza un nuevo pronóstico de Mhoni acerca del equipo que ganaría el Mundial 2026, desatando múltiples reacciones en redes.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Mhoni compartió un nuevo pronóstico acerca del equipo que ganaría el Mundial 2026: ¿cuál?
¿Cuál equipo ganaría el Mundial 2026, según Mhoni? | Foto creada con IA y AFP: Al Bello

Mhoni se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales al compartir un nuevo pronóstico acerca del equipo que podría ser el ganador del Mundial 2026, tomando por sorpresa a todos sus seguidores.

Además, los internautas han dejado todo tipo de opiniones, en especial, por algunas predicciones en las que ha acertado y otras en las que ha compartido pronósticos cercanos, en especial, por los distintos pronunciamientos que ha hecho durante el torneo futbolístico.

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¿Cuál es el equipo que ganaría el Mundial 2026, según Mhoni?

En horas de la tarde de este martes 14 de julio, Mhoni ha generado una gran variedad de opiniones a través de las distintas plataformas digitales por compartir un nuevo pronóstico acerca de cuál equipo considera ganador.

Mhoni compartió un nuevo pronóstico acerca del equipo que ganaría el Mundial 2026: ¿cuál?
Esta fue la reciente predicción que compartió Mhoni en sus redes. | Foto creada con IA

Por ello, Mhoni compartió recientemente un video en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de dos millones de seguidores, acerca de cuál equipo ganaría el Mundial 2026, expresando las siguientes palabras:

“Entre mis equipos para que ganen el Mundial 2026, está España porque las selecciones europeas están muy fuertes este año”, agregó Mhoni.

El pronóstico, lo compartió Mhoni antes de que iniciara el torneo futbolístico, pues, una gran variedad de internautas ha generado todo tipo de reacciones al ver que ha acertado en varios pronósticos del torneo futbolístico.

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¿Cuál fue la razón por la que Mhoni afirmó que la Selección de Francia no ganaría el Mundial 2026?

Tras la reciente eliminación de la Selección de Francia con el equipo de España, los internautas han generado todo tipo de comentarios por las palabras que compartió Mhoni acerca de que el equipo no llegaría al final, pues, sorprendió al revelar lo siguiente:

Mhoni compartió un nuevo pronóstico acerca del equipo que ganaría el Mundial 2026: ¿cuál?
Esto dijo Mhoni sobre la eliminación de Francia del Mundial 2026. | Foto creada con IA

“La carta del carruaje me está diciendo que, aunque Francia tiene buen equipo, Kylian Mbappé ha sido un personaje que ha tenido algunas sobrecargas y no ganaría el Mundial 2026 durante esta ocasión”, reiteró Mhoni.

Con base en estas palabras, los internautas han generado todo tipo de reacciones a través de las distintas plataformas digitales por el pronóstico que compartió Mhoni, el cual ha tomado por sorpresa a los hinchas del fútbol.

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