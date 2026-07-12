La industria del entretenimiento venezolano recibió una triste noticia este sábado 11 de julio con la confirmación del fallecimiento de Gonzalo Velutini, actor que durante décadas hizo parte de importantes producciones de televisión, teatro y cine.

El intérprete murió a los 70 años luego de enfrentar complicaciones médicas que afectaron su salud en los últimos meses.

La noticia fue difundida a través de redes sociales, donde seguidores y colegas recordaron su trabajo en la pantalla y destacaron los personajes que marcaron su carrera. Con una trayectoria de más de 30 años, el artista se convirtió en uno de los rostros reconocidos de las telenovelas venezolanas.

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Aunque muchos lo recuerdan por sus papeles como antagonista, su carrera estuvo llena de diferentes personajes y proyectos. Antes de entrar al mundo artístico, Velutini se graduó como ingeniero en sistemas, pero decidió seguir su vocación por la actuación y formarse en el teatro.

¿Cómo comenzó la carrera de Gonzalo Velutini en la actuación?

Los primeros pasos de Gonzalo Velutini en el mundo artístico fueron en el teatro. El actor hizo parte de la compañía Rajatabla, donde recibió formación y experiencia antes de llegar a la televisión.



Durante esa etapa participó en diferentes montajes, entre ellos la obra “Asia y el lejano Oriente”, escrita por Isaac Chocrón. Este trabajo fue parte de su preparación como intérprete y le permitió desarrollar las herramientas que luego llevaría a la pantalla.

Su debut televisivo ocurrió en 1985 con el unitario “Zapatos viejos”, emitido por Venezolana de Televisión. Después de esa participación, comenzó a recibir nuevas oportunidades en producciones dramáticas del país.

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En 1986 participó en la telenovela “Los Donatti” y un año más tarde llegó a “Inmensamente tuya”, producción de Venevisión que impulsó su reconocimiento entre el público venezolano.

¿Cuáles fueron los personajes más recordados de Gonzalo Velutini en televisión?

Durante su carrera, Gonzalo Velutini participó en una amplia lista de telenovelas que hicieron parte de la televisión venezolana. Entre ellas estuvieron “Sueño contigo”, “Adorable Mónica”, “José Gregorio Hernández, el siervo de Dios”, “Mundo de fieras” y “La mujer prohibida”.

Foto: Freepik

Uno de los aspectos que más destacó en su trayectoria fue su capacidad para interpretar personajes con personalidades fuertes.

Sus papeles como villano le permitieron ganarse un lugar especial entre los televidentes, quienes seguían sus actuaciones incluso cuando sus personajes generaban rechazo dentro de las historias.

De acuerdo con la información divulgada, el actor enfrentaba problemas de salud relacionados con el mal de Parkinson y afecciones cardíacas. Estas complicaciones habrían afectado su estado durante el último periodo de su vida.