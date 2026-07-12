Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Valentina Lizcano se despide de un ser querido con emotivo mensaje: “Descansa, amor mío”

Valentina Lizcano se despide de su perrito, recordando su vida juntos y su papel en la familia.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
Valentina Lizcano se despide de ser querido con emotivo mensaje
Valentina Lizcano recurrió a sus redes sociales para despedirse de su perrito Güecha. Foto Canal RCN

La creadora de contenido Valentina Lizcano recurrió a sus redes sociales para despedirse de su perrito Güecha, quien falleció después de trece años de compañía.

En la publicación compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz compartió un video en blanco y negro donde se ve a dos perros jugando en la orilla del mar, mientras recuerda momentos importantes junto a su mascota.

“Descansa, amor mío, ve con la certeza y la calma que solo tienen los seres como tú”, escribió Lizcano, señalando la importancia que Güecha tuvo en su vida y en la de su familia.

El mensaje generó un amplio respaldo de sus seguidores y amigos, quienes respondieron con palabras de apoyo y cariño, reconociendo la conexión especial entre la actriz y su mascota.

Lizcano se refirió a Güecha como su primer hijo de cuatro patas, compañero en juegos, paseos y protector durante los primeros días de su hijo, Salvador.

¿Qué recuerdos compartió Valentina Lizcano sobre Güecha?

En su publicación, Lizcano recordó los momentos compartidos con su perrito, desde correr juntos en la montaña hasta cuidar al nuevo miembro de la familia. Destacó la cercanía que mantuvieron en cada etapa de su vida y cómo su mascota se convirtió en un apoyo constante, tanto emocional como protector.

La actriz también mencionó la manera en que Güecha participó activamente en la familia, acompañando y cuidando a los más pequeños durante sus primeros días. Además, expresó que, aunque ya no esté físicamente, imagina que ahora juega con su nonno y su tío en el mar, manteniendo su memoria viva.

¿Cómo reaccionaron seguidores y colegas ante el mensaje de Lizcano?

La publicación recibió comentarios de figuras del entretenimiento y seguidores que compartieron sus experiencias con mascotas. Silvy Hurtado comentó: “Nuestros hijos peludos nos enseñan perfección y nobleza. Un abrazo fuerte”, mientras Tatiana Franco, Ariza Tata y otros usuarios enviaron mensajes de apoyo y consuelo.

El mensaje de Lizcano refleja la importancia de los animales de compañía en la vida de las personas y cómo su pérdida genera un espacio de duelo y memoria. La actriz cerró su mensaje con la frase: “Te amaremos siempre, Güecha, mi lobo hermoso”, enfatizando que el recuerdo de su perrito seguirá presente en su vida y en la de quienes la siguen.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karola asegura que tendrá trillizos, ¿cómo reaccionó Eidevin López? Talento nacional

Karola asegura que tendrá trillizos y que su mamá ya no la apoya: así reaccionó Eidevin

La creadora de contenido Karola hizo nueva confirmación en su embarazo y sorprendió a Eidevin López y seguidores.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre su reencuentro con Tebi Bernal y su desmayo? Alexa Torrex

Alexa Torrex se pronuncia tras reencontrarse con Tebi y desmayarse en discoteca, ¿qué dijo?

Alexa Torrex reapareció en redes sociales tras perscanse médico y encuentro con Tebi Bernal en el lanzamiento de Migajera.

¿Cuál fue el reclamo que Jessi uribe le hizo a Paola Jara y cuál fue su reacción? Jessi Uribe

Jessi Uribe expuso problemas con Paola Jara y ella reaccionó: "No sé qué pasa con ella"

El cantante Jessi Uribe le hizo un reclamo público a su esposa Paola Jara y ella no tardó en reaccionar.

Lo más superlike

Messi protagonizó un cruce con Joao Pinheiro Lionel Messi

Así fue el cruce de palabras entre Messi y el árbitro, “A mí háblame bien”; el momento se hizo viral

Messi protagonizó un cruce con Joao Pinheiro durante Argentina vs Suiza y exigió respeto en pleno partido.

Maluma sufrió percance médico Maluma

Maluma reveló el percance de salud que sufrió por eliminación de Colombia

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada