La creadora de contenido Valentina Lizcano recurrió a sus redes sociales para despedirse de su perrito Güecha, quien falleció después de trece años de compañía.

En la publicación compartida a través de su cuenta oficial de Instagram, la también actriz compartió un video en blanco y negro donde se ve a dos perros jugando en la orilla del mar, mientras recuerda momentos importantes junto a su mascota.

“Descansa, amor mío, ve con la certeza y la calma que solo tienen los seres como tú”, escribió Lizcano, señalando la importancia que Güecha tuvo en su vida y en la de su familia.

El mensaje generó un amplio respaldo de sus seguidores y amigos, quienes respondieron con palabras de apoyo y cariño, reconociendo la conexión especial entre la actriz y su mascota.

Lizcano se refirió a Güecha como su primer hijo de cuatro patas, compañero en juegos, paseos y protector durante los primeros días de su hijo, Salvador.

¿Qué recuerdos compartió Valentina Lizcano sobre Güecha?

En su publicación, Lizcano recordó los momentos compartidos con su perrito, desde correr juntos en la montaña hasta cuidar al nuevo miembro de la familia. Destacó la cercanía que mantuvieron en cada etapa de su vida y cómo su mascota se convirtió en un apoyo constante, tanto emocional como protector.

La actriz también mencionó la manera en que Güecha participó activamente en la familia, acompañando y cuidando a los más pequeños durante sus primeros días. Además, expresó que, aunque ya no esté físicamente, imagina que ahora juega con su nonno y su tío en el mar, manteniendo su memoria viva.

¿Cómo reaccionaron seguidores y colegas ante el mensaje de Lizcano?

La publicación recibió comentarios de figuras del entretenimiento y seguidores que compartieron sus experiencias con mascotas. Silvy Hurtado comentó: “Nuestros hijos peludos nos enseñan perfección y nobleza. Un abrazo fuerte”, mientras Tatiana Franco, Ariza Tata y otros usuarios enviaron mensajes de apoyo y consuelo.

El mensaje de Lizcano refleja la importancia de los animales de compañía en la vida de las personas y cómo su pérdida genera un espacio de duelo y memoria. La actriz cerró su mensaje con la frase: “Te amaremos siempre, Güecha, mi lobo hermoso”, enfatizando que el recuerdo de su perrito seguirá presente en su vida y en la de quienes la siguen.