El fallecimiento del futbolista sudafricano Jayden Adams ha generado una profunda conmoción entre sus seguidores y el mundo del deporte, en pleno marco del Mundial 2026, donde el deportista estuvo representando a su país.

El futbolista sigue conmoviendo al mundo con su partida e historia / AFP: Dylan Buell

Mientras continúan los mensajes de despedida y los homenajes en su memoria, un video grabado poco antes de su fallecimiento se ha viralizado en redes sociales, pues muestra a Jayden solo y cabizbajo en el terreno de juego, lo que serían parte de sus últimas imágenes en la cancha.

¿Cuáles fueron las últimas imágenes de Jayden Adams en la cancha que hoy conmueven al mundo?

En las imágenes se observa al deportista sentado solo en el banquillo del estadio, con un semblante serio y bajo de nota. El registro ha despertado múltiples reacciones entre los internautas, quienes lo han compartido como una de las últimas apariciones públicas de Adams.

Vale aclarar que hasta el momento no existe información oficial que permita interpretar su comportamiento en ese instante o establecer una relación entre esas imágenes y las circunstancias de su fallecimiento.

En las últimas horas, algunos medios internacionales han señalado que Jayden Adams habría atravesado un difícil momento personal tras la pérdida de familiares cercanos, situación que, según esas versiones, habría afectado su estado emocional. Sin embargo, hasta el momento ninguna autoridad ni su familia han confirmado esa información ni han establecido que exista una relación entre esos hechos y su fallecimiento. De hecho, las circunstancias de su partida continúan siendo un misterio para la opinión pública.

¿Cómo han reaccionado los familiares, colegas y seguidores ante los videos de Jayden Adams solo y cabizbajo?

Tras conocerse la noticia, familiares, amigos, compañeros y aficionados han expresado su tristeza a través de mensajes en redes sociales, recordando no solo su talento dentro del deporte, sino también el legado que deja entre quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera.

El video continúa circulando en distintas plataformas y ha conmovido a miles de personas, que hoy recuerdan a Jayden Adams con respeto y agradecimiento por su trayectoria. Mientras tanto, las autoridades y las personas cercanas al deportista han pedido prudencia frente a la difusión de versiones no confirmadas sobre lo ocurrido.

De momento, queda esperar que alguna entidad oficial o sus propios familiares confirmen o desmientan las especulaciones que hoy circulan en plataformas digitales y algunos medios de comunicación. Desde Canal RCN extendemos un mensaje de apoyo y respeto a los familiares, colegas, amigos y seguidores que se han afectado con la noticia.