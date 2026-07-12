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Haaland rompió un récord, pero esta vez no fue en la cancha, ¿de qué se trata?

Haaland sumó casi cinco millones de seguidores en dos días después de destacar con Noruega durante el Mundial 2026.

Daniela Morales Mendoza Por: Daniela Morales
¿Haaland ahora es cantante?
Earling Haaland (Foto de AFP)

Erling Haaland registró un importante aumento de seguidores en su cuenta oficial de Instagram durante la Copa del Mundo 2026.

El delantero noruego pasó de superar los 60 millones a quedar cerca de los 65 millones en solo dos días, según las cifras conocidas después de sus actuaciones en el torneo.

El crecimiento de su perfil estuvo relacionado con la atención que recibió durante la participación de Noruega. Las jugadas del atacante, sus goles y los contenidos publicados sobre la selección circularon de manera constante en redes sociales y medios deportivos.

El futbolista ya contaba con una gran comunidad digital antes del campeonato. Sin embargo, la exposición de la Copa del Mundo le permitió llegar a nuevos aficionados y aumentar con rapidez el número de personas interesadas en sus publicaciones.

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Haaland (AFP/ Justin Casterline)

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¿Cuántos seguidores ganó Haaland durante el Mundial?

De acuerdo con información publicada por el diario español AS, el delantero sumó cerca de 18,9 millones de nuevos seguidores durante la competencia. Este aumento lo convirtió en uno de los jugadores con mayor crecimiento en Instagram durante el torneo.

Sin embargo, una parte importante de ese avance se presentó en solo dos días. En ese periodo, su cuenta pasó de poco más de 60 millones a casi 65 millones, un cambio que mostró el interés generado por su participación con la selección noruega.

El número de seguidores aumentó al mismo tiempo que su nombre aparecía en videos, noticias y publicaciones relacionadas con el Mundial. Cada encuentro de Noruega produjo nuevo contenido sobre el atacante y llevó a más usuarios a buscar su cuenta oficial.

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¿Por qué Haaland tuvo un aumento tan rápido en Instagram?

Uno de los principales motivos fue la exposición mundial del torneo. Aunque el delantero ya era conocido por su carrera en Europa, representar a Noruega le permitió conectar con personas que no seguían de manera habitual a su club.

Su rendimiento también aumentó el interés de los aficionados. Las acciones destacadas del jugador fueron compartidas por páginas deportivas, cuentas de seguidores y medios de diferentes países. Esto llevó su imagen a públicos de distintas regiones.

erling haañand contra inglaterra mundial 2026

¿Qué jugador superó a Haaland en crecimiento digital?

A pesar del incremento registrado por el noruego, otro futbolista habría conseguido un aumento mayor. Se trata de Vozinha, portero de Cabo Verde, quien sumó aproximadamente 28 millones de seguidores durante el campeonato.

Vozinha arquero de Cabo Verde
Vozinha ganó gran reconocimiento en el Mundial 2026 (Foto de AFP/ROBERTO SCHMIDT)

El guardameta comenzó el torneo con una comunidad más pequeña. Por esta razón, su crecimiento fue más llamativo después de convertirse en uno de los jugadores destacados de su selección.

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