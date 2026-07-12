Así fue el cruce de palabras entre Messi y el árbitro, “A mí háblame bien”; el momento se hizo viral

Durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Suiza, Lionel Messi protagonizó un momento que llamó la atención de los espectadores.

Cerca del final del primer tiempo, el capitán albiceleste se acercó al árbitro portugués Joao Pinheiro para reclamar por un tiro libre a favor del equipo suizo. Messi, visiblemente molesto, le pidió al árbitro que se dirigiera con respeto: “A mí háblame bien, yo te hablé bien”.

El cruce ocurrió en un momento tenso del partido, cuando la selección argentina buscaba mantener la ventaja. Aunque no se escucha claramente todo el diálogo, la expresión y el lenguaje corporal del jugador evidenciaron su molestia y su intención de marcar límites frente al trato recibido.

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¿Qué le dijo Messi al árbitro Joao Pinheiro durante el partido Argentina vs. Suiza?

El intercambio entre Messi y el árbitro se produjo a los 42 minutos del primer tiempo. Según medios deportivos, el jugador le dijo: “Hablá bien, no faltés el respeto. A mí háblame bien. Yo te hablé bien”, mientras señalaba al árbitro con el dedo índice y mantenía la mirada fija.

El árbitro respondió con calma, intentando calmar la situación y separándose del jugador. Sin embargo, Messi mantuvo su postura durante los minutos siguientes, demostrando que no se trataba solo de la jugada en sí, sino de la forma en que el árbitro se dirigió a él.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales al cruce de Messi con el árbitro?

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El video del intercambio se volvió viral casi de inmediato. Los aficionados destacaron la actitud de Messi y su capacidad de exigir respeto sin perder el control emocional.

Argentina terminó imponiéndose 3-1 en tiempo suplementario, asegurando su pase a semifinales contra Inglaterra. No obstante, el cruce entre Messi y Pinheiro se destacó entre los momentos más recordados del encuentro.

La frase “A mí háblame bien” se convirtió en uno de los momentos más compartidos del Mundial 2026, subrayando la autoridad y la firmeza de Lionel Messi dentro del campo.