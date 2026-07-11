Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

La Liendra causa polémica tras enviarle nota de voz a Messi previo a Argentina vs. Suiza: "siuuu"

La Liendra compartió el mensaje que le envió a Lionel Messi antes del enfrentamiento entre Argentina y Suiza en el Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La inesperada nota de voz de La Liendra a Messi que dividió a las redes
La inesperada nota de voz de La Liendra a Messi que dividió a las redes. (Foto Canal RCN | AFP: Juan Mabromata).

La Liendra volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de revelar que le envió una nota de voz a Lionel Messi antes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El creador de contenido compartió el mensaje que le hizo llegar al capitán argentino, desatando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Qué dice la nota de voz que La Liendra le envió a Messi previo a Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026?

Durante la tarde de este sábado 11 de julio el La Liendra sorprendió a sus seguidores al compartir una nota de voz dirigida a Lionel Messi horas antes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial de 2026.

La Liendra genera polémica con mensaje para Messi antes del partido
La Liendra genera polémica con mensaje para Messi antes del partido. (Foto Canal RCN).

En el mensaje que habría sido enviado por medio de los mensaje directos de Instagram, el creador de contenido utilizó expresiones características del habla argentina, como "che" y "boludo", para dirigirse al capitán de la Albiceleste en un tono sarcástico.

Artículos relacionados

El influenciador fingió su respaldo a la selección argentina al exclamar "¡Vamos Argentina!" y "¡Aguante Talleres!", una frase común entre los aficionados del fútbol en ese país. Sin embargo, al cerrar, añadió "¡Siuuu! Hoy se gana", mezclando el famoso grito de celebración popularizado por Cristiano Ronaldo, a quien ha apoyado durante años.

"Che, boludo, te habla La Liendra desde acá de Colombia. ¡Aguante Talleres!, ¡Vamos Argentina!, ¡Vamos boludo!, ¡Siuuu! Hoy se gana"

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron los internautas al mensaje de voz que La Liendra envió a Messi?

Luego de que La Liendra compartiera el mensaje de voz que le envió a Lionel Messi antes del partido entre Argentina y Suiza los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Varios internautas cuestionaron la forma en la que se dirigió al futbolista y calificaron el video como una burla, dejando reacciones como: "¿A Daniela no le dará oso?" y "Qué vergüenza debe de tener tu novia de vos", haciendo alusión a lo incómoda que podría sentirse su novia frente a esta actitud.

La Liendra sorprendió con audio para Messi y desató una ola de críticas en redes
La Liendra sorprendió con audio para Messi y desató una ola de críticas en redes. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Juan Pablo Llano reveló que fue secuestrado a sus cuatro años Juan Pablo Llano

Reconocido actor colombiano reveló que fue secuestrado a sus cuatro años: “mi vida cambió”

El testimonio del actor dejó al descubierto uno de los momentos más duros que enfrentó durante su niñez.

Manuela QM mostró cómo celebró el primer mes de su bebé Blessd

Manuela QM mostró cómo celebró el primer mes de su bebé; la ausencia de Blessd llamó la atención

Manuela QM compartió fotos del primer mes de su bebé Caleb y su celebración despertó múltiples reacciones en redes.

Alejandra Salguero compartió mensaje tras el reencuentro de Alexa Torrex y Tebi Bernal Influencers

Así habría reaccionado Alejandra Salguero luego de que captaran a Alexa Torrex y a Tebi Bernal juntos

Alejandra Salguero compartió un curioso mensaje tras el video de Alexa con Tebi.

Lo más superlike

Inglaterra y Noruega le rindieron homenaje a Jayden Adams Talento internacional

Así fue el conmovedor homenaje a Jayden Adams en el Inglaterra vs. Noruega

El Mundial 2026 rindió un sentido homenaje a Jayden Adams, cuya muerte ha conmocionado al mundo del deporte.

Luis Alfonso en los Premios Billboard de la Música Latina 2024 Talento nacional

Luis Alfonso anuncia concierto gratis en Bogotá: ¿Dónde y cuándo será?

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"

memes nuevo festivo 13 de julio Viral

Los mejores memes del nuevo festivo 13 de julio en Colombia

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada