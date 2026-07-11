La Liendra causa polémica tras enviarle nota de voz a Messi previo a Argentina vs. Suiza: "siuuu"

La Liendra volvió a dar de qué hablar en redes sociales luego de revelar que le envió una nota de voz a Lionel Messi antes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. El creador de contenido compartió el mensaje que le hizo llegar al capitán argentino, desatando todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

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¿Qué dice la nota de voz que La Liendra le envió a Messi previo a Argentina vs. Suiza en el Mundial 2026?

Durante la tarde de este sábado 11 de julio el La Liendra sorprendió a sus seguidores al compartir una nota de voz dirigida a Lionel Messi horas antes del partido entre Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial de 2026.

La Liendra genera polémica con mensaje para Messi antes del partido. (Foto Canal RCN).

En el mensaje que habría sido enviado por medio de los mensaje directos de Instagram, el creador de contenido utilizó expresiones características del habla argentina, como "che" y "boludo", para dirigirse al capitán de la Albiceleste en un tono sarcástico.

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El influenciador fingió su respaldo a la selección argentina al exclamar "¡Vamos Argentina!" y "¡Aguante Talleres!", una frase común entre los aficionados del fútbol en ese país. Sin embargo, al cerrar, añadió "¡Siuuu! Hoy se gana", mezclando el famoso grito de celebración popularizado por Cristiano Ronaldo, a quien ha apoyado durante años.

"Che, boludo, te habla La Liendra desde acá de Colombia. ¡Aguante Talleres!, ¡Vamos Argentina!, ¡Vamos boludo!, ¡Siuuu! Hoy se gana"

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¿Cómo reaccionaron los internautas al mensaje de voz que La Liendra envió a Messi?

Luego de que La Liendra compartiera el mensaje de voz que le envió a Lionel Messi antes del partido entre Argentina y Suiza los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar.

Varios internautas cuestionaron la forma en la que se dirigió al futbolista y calificaron el video como una burla, dejando reacciones como: "¿A Daniela no le dará oso?" y "Qué vergüenza debe de tener tu novia de vos", haciendo alusión a lo incómoda que podría sentirse su novia frente a esta actitud.