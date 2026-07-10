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Yina Calderón reaccionó al embarazo de Karola y su opinión causó polémica, ¿Qué dijo?

Yina Calderón reveló si el embarazo de Karola fue al que se refirió recientemente en sus redes sociales.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón habló del embarazo de Karola y su respuesta no pasó desapercibida
Yina Calderón habló del embarazo de Karola y su respuesta no pasó desapercibida. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar tras pronunciarse sobre el embarazo de Karola. La creadora de contenido, que en ocasiones anteriores aseguró con anticipación los embarazos de varias figuras colombianas, compartió su opinión sobre esta nueva noticia y sus declaraciones desataron diversas reacciones entre los usuarios en redes sociales.

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¿Qué dijo Yina Calderón sobre el embarazo de Karola?

Durante una entrevista en el programa matutino del Canal RCN Buen día, Colombia llevada a cabo este viernes 9 de julio las presentadoras le preguntaron directamente a Yina Calderón si Karola, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, era la mujer a la que se había referido días atrás, cuando aseguró que otra famosa estaba esperando un bebé.

Karola presumió su pancita de embarazo en redes sociales
Karola mostró su embarazo en redes sociales / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Lejos de confirmar esa versión, Yina respondió que, según ella, Karola no estaba embarazada. Incluso afirmó con sarcasmo que la apariencia de su abdomen se debía a problemas de digestión y a una inflamación, descartando que se tratara de un embarazo.

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"Karola no está embarazada. Ella sufre de la digestión, ella tiene la barriga inflamada...”

La influenciadora fue más allá al asegurar que Karola "se inventa que está embarazada en todos los realitys", una frase con la que puso en duda la veracidad de su reciente anuncio y sugirió que no sería la primera vez que la exparticipante protagoniza rumores similares.

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Así mismo, Yina también dejó claro que Karola no era la persona a la que hacía referencia cuando insinuó recientemente que otra famosa colombiana estaba embarazada.

¿Quién es la famosa a la que Yina Calderón se refirió cuando anunció un embarazo en la farándula colombiana?

Ahora bien, al descartar que el embarazo al que Yina Calderón se refirió días atrás no era el de Karola, las presentadoras decidieron indagar más con el fin de conseguir la primicia en pleno programa en vivo, pero no fue así.

Yina Calderón mencionó que a raíz de sus palabras, internautas comenzaron incluso a mencionar que la persona embarazada era Alexa Torrex, quien confirmó abiertamente que había compartido cama con Tebi Bernal, pero que tampoco no se trataba de ella, y mucho menos de su amiga Epa Colombia, quien actualmente se encuentra atravesando una delicada situación judicial.

Sin embargo, y pese a descartar nombres de famosas, Calderón no reveló el nombre de la famosa a la que se refería, continuando así con el misterio.

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