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Yina Calderón aseguró que una reconocida pareja colombiana habría terminado su relación

Yina Calderón aseguró que una reconocida pareja del entretenimiento colombiano habría terminado su relación.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Yina Calderón habló de la supuesta ruptura de una reconocida pareja colombiana
Yina Calderón aseguró que una reconocida pareja colombiana habría terminado su relación: ¿quiénes son? (Foto Canal RCN) (Foto freepik)

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar durante su participación en el programa Buen Día, Colombia, donde habló de varios temas relacionados con la farándula nacional.

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En medio de una conversación sobre las relaciones sentimentales de algunas figuras del entretenimiento, la empresaria aseguró que una de las parejas más conocidas de las redes sociales habría puesto fin a su noviazgo.

¿Qué pareja, según Yina Calderón, habría terminado su relación?

Durante un segmento de entretenimiento junto a las presentadoras Ana Karina Soto y Sandra Bohórquez, Yina Calderón aseguró que la relación entre la creadora de contenido Luisa Castro y el streamer Westcol habría llegado a su fin.

Las declaraciones llamaron la atención porque Luisa Castro y Westcol han compartido en diferentes ocasiones momentos de su relación a través de redes sociales, donde se han mostrado muy cercanos desde que confirmaron su noviazgo.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir las afirmaciones de Yina Calderón.

¿Qué pareja colombiana habría terminado? Yina Calderón hizo la inesperada revelación
Yina Calderón habló de la supuesta ruptura de Luisa Castro y Westcol (Foto Canal RCN)

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¿Por qué habrían terminado Westcol y Luisa Castro, según Yina Calderón?

Yina hizo esta afirmación mientras hablaba sobre otras relaciones del mundo del entretenimiento, entre ellas la de Karina García y el cantante Kris R.

En ese contexto, aseguró que la relación entre Luisa Castro y Westcol habría terminado porque, en su opinión, el streamer todavía seguiría enamorado de Aída Victoria Merlano, quien fue su pareja en el pasado.

Además, también hizo comentarios sobre Luisa Castro y sus preferencias sentimentales, señalando que ese sería otro de los factores que, según ella, habría influido en la supuesta ruptura.

Durante la entrevista, Yina incluso aseguró que le recomendaría a Westcol regresar con Aída Victoria Merlano, afirmando que ambos todavía tendrían sentimientos el uno por el otro.

“El motivo porque Westcol siempre ha estado enamorado de Aida y mi consejo para Westcol [...] es que vuelva con Aida, Aida también está enamorada de Westcol. Yo no sé porque no vuelven los dos, hacen plata [...] Luisa es una mantenida”

Por ahora, no existe una confirmación pública por parte de Luisa Castro ni de Westcol sobre una posible ruptura.

La pareja colombiana que, según Yina Calderón, habría puesto fin a su relación
Yina reveló que la razón sería que Westcol sigue enamorado de Aida (Foto Canal RCN) (Foto Arturo Holmes / AFP)
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