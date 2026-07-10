Yina Calderón aseguró que una reconocida pareja colombiana habría terminado su relación

Yina Calderón volvió a dar de qué hablar durante su participación en el programa Buen Día, Colombia, donde habló de varios temas relacionados con la farándula nacional.

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En medio de una conversación sobre las relaciones sentimentales de algunas figuras del entretenimiento, la empresaria aseguró que una de las parejas más conocidas de las redes sociales habría puesto fin a su noviazgo.

¿Qué pareja, según Yina Calderón, habría terminado su relación?

Durante un segmento de entretenimiento junto a las presentadoras Ana Karina Soto y Sandra Bohórquez, Yina Calderón aseguró que la relación entre la creadora de contenido Luisa Castro y el streamer Westcol habría llegado a su fin.

Las declaraciones llamaron la atención porque Luisa Castro y Westcol han compartido en diferentes ocasiones momentos de su relación a través de redes sociales, donde se han mostrado muy cercanos desde que confirmaron su noviazgo.

Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado para confirmar o desmentir las afirmaciones de Yina Calderón.

Yina Calderón habló de la supuesta ruptura de Luisa Castro y Westcol (Foto Canal RCN)

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¿Por qué habrían terminado Westcol y Luisa Castro, según Yina Calderón?

Yina hizo esta afirmación mientras hablaba sobre otras relaciones del mundo del entretenimiento, entre ellas la de Karina García y el cantante Kris R.

En ese contexto, aseguró que la relación entre Luisa Castro y Westcol habría terminado porque, en su opinión, el streamer todavía seguiría enamorado de Aída Victoria Merlano, quien fue su pareja en el pasado.

Además, también hizo comentarios sobre Luisa Castro y sus preferencias sentimentales, señalando que ese sería otro de los factores que, según ella, habría influido en la supuesta ruptura.

Durante la entrevista, Yina incluso aseguró que le recomendaría a Westcol regresar con Aída Victoria Merlano, afirmando que ambos todavía tendrían sentimientos el uno por el otro.

“El motivo porque Westcol siempre ha estado enamorado de Aida y mi consejo para Westcol [...] es que vuelva con Aida, Aida también está enamorada de Westcol. Yo no sé porque no vuelven los dos, hacen plata [...] Luisa es una mantenida”

Por ahora, no existe una confirmación pública por parte de Luisa Castro ni de Westcol sobre una posible ruptura.