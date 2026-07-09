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¿Se canceló el festivo del lunes 13 de julio? Esto se sabe

La demanda contra la ley ha generado dudas, pero esto es lo que se sabe sobre el festivo del lunes 13 de julio en Colombia.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¿Sí habrá festivo el lunes 13 de julio en Colombia? Esto decidió la ley hasta el momento
¿Se canceló el festivo del lunes 13 de julio? Esto se sabe tras la demanda contra la ley (Foto freepik)

La llegada de un nuevo festivo al calendario colombiano ha generado muchas dudas entre los ciudadanos.

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En los últimos días comenzó a circular información sobre una demanda presentada contra la ley que creó esta nueva fecha de descanso, por lo que muchas personas se preguntan si el festivo del lunes 13 de julio sigue en pie o si fue cancelado.

¿Por qué agregaron un nuevo festivo en Colombia?

Este año, el Congreso de la República aprobó una ley que declaró el 9 de julio como día festivo de carácter nacional en homenaje al Día de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, una de las celebraciones religiosas más importantes del país.

Sin embargo, como este año el 9 de julio cae un jueves, el día de descanso se trasladó al lunes 13 de julio, de acuerdo con la Ley 51 de 1983, conocida como la Ley Emiliani, que permite mover varios festivos al lunes para formar puentes festivos.

Desde que la norma fue aprobada, el nuevo festivo quedó incorporado al calendario oficial de Colombia.

Muchos creen que se canceló el festivo del lunes 13 de julio: esto es lo que se sabe
¿Sí habrá festivo el lunes 13 de julio en Colombia? Esto decidió la ley hasta el momento (Foto freepik)

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¿Hay festivo el lunes 13 de julio en Colombia?

La duda surgió luego de que un ciudadano presentara una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley que creó este nuevo festivo. Según el demandante, la norma podría ir en contra del principio de Estado laico establecido en la Constitución.

Hasta el momento, la Corte Constitucional no ha emitido una decisión que declare la norma como inconstitucional ni ha adoptado alguna medida que pueda afectar su vigencia.

Por esa razón, el lunes 13 de julio sigue siendo festivo en todo el territorio nacional y las empresas deben cumplir con las reglas laborales que trae un lunes festivo.

Por ahora, no existe ninguna decisión judicial que haya cancelado el nuevo festivo ni que modifique el calendario oficial de Colombia.

En caso de que la Corte llegue a tomar una decisión sobre esta ley en el futuro, será esa sentencia la que determine si el festivo permanece o deja de hacer parte del calendario nacional. Entretanto, el lunes 13 de julio continúa siendo un día festivo oficial en Colombia.

¿El lunes 13 de julio sigue siendo festivo en Colombia? Esto se sabe hasta ahora
el lunes 13 de julio continúa siendo un día festivo oficial en Colombia. (Foto freepik)
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