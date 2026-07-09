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Yina Calderón reveló que se enamoró de un hombre trans: “es el amor de mi vida”

Yina Calderón reveló que se enamoró de un hombre sin saber que era trans y contó que hace poco descubrió esa realidad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Yina Calderón sorprendió al revelar que se enamoró de un hombre trans
Yina Calderón sorprendió al revelar que se enamoró de un hombre trans. (Foto Canal RCN).

Yina Calderón volvió a captar la atención de sus seguidores tras compartir una inesperada experiencia sobre su vida sentimental. La empresaria reveló que se enamoró de un hombre sin saber que era trans y contó que apenas hace pocas horas descubrió esa realidad.

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¿Quién es el hombre trans que conquistó el corazón de Yina Calderón?

Yina Calderón sorprendió a sus fans al compartir una anécdota por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, sobre su vida sentimental.

La inesperada confesión de Yina Calderón sobre el hombre trans que conquistó su corazón.
La inesperada confesión de Yina Calderón sobre el hombre trans que conquistó su corazón. (Foto Canal RCN).

En el video la empresaria contó que desde hace algún tiempo se había fijado en un hombre al que solía ver en el gimnasio al que asiste constantemente y al que incluso llegó a describir como "el amor de mi vida" por su apariencia física.

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Según relató, este jueves 9 de julio decidió ir al gimnasio junto a su hermana Leonela, quien pertenece a la comunidad LGBTI. Al ver pasar al hombre que le gustaba, le pidió que lo observara, pero la respuesta de su hermana la tomó por sorpresa.

"Estaba en el gimnasio y vi un niño super guapo, gomelito, con un rostro, el amor de mi vida. Y hoy se me ocurrió traer a Leonela para que me acompañara, cuando lo vimos pasar yo le dije: Leonela, mire al niño que me gusta”

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¿Cómo reaccionó Yina Calderón al enterarse de que el hombre que le gustaba era trans?

De acuerdo con Yina, Leonela le dijo que la persona por la que sentía atracción sería un hombre trans. En un primer momento, la influenciadora aseguró que no lo creyó y respondió que estaba convencida de que era un hombre. Sin embargo, tras escuchar la explicación de su hermana, afirmó que, si efectivamente era un hombre trans, ya no le interesaría iniciar una relación.

Yina Calderón reveló cómo descubrió que el hombre del que se enamoró era trans
Yina Calderón reveló cómo descubrió que el hombre del que se enamoró era trans. (Foto Canal RCN).

¿Qué voy a hacer? Ay, no, es el amor de mi vida, tiene la nariz perfecta, la cara perfecta, pero si es así, no me gusta”, expresó Yina Calderón, dejando claro que conocer esa información cambió la percepción que tenía sobre la posibilidad de tener un vínculo sentimental con él.

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