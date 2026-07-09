Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jaminton Campaz rompió el silencio tras críticas por eliminación de Colombia en el Mundial 2026

Jaminton Campaz reapareció y ofreció contundentes declaraciones por no anotar gol en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
JAMINTON CAMPAZ mundial 2026
Campaz reaparece tras eliminación de Colombia del Mundial/AFP: DAVID RAMOS

El futbolista Jaminton Campaz se pronunció luego de la lluvia de críticas que ha recibido tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 contra la Selección de Suiza.

Artículos relacionados

¿Por qué Jaminton Campaz ha sido criticado en el Mundial 2026?

Miles de fanáticos y algunos expertos en fútbol han lanzado fuertes comentarios contra el futbolista Jaminton Campaz luego de que perdiera una opción de gol en el partido y su desempeño no hubiera sido el mejor.

colombia eliminado del mundial 2026

En redes sociales, varios seguidores culparon al deportista y señalaron que gran parte de la derrota de Colombia contra Suiza fue responsabilidad suya.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Jaminton Campaz tras ser criticado en el Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una fotografía de él en estadio luego de la eliminación del Mundial y con la quiso compartir contundentes palabras al respecto.

campaz tras eliminada del mundial 2026

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", escribió.

Agradeció a todas las personas que estuvieron apoyando a la Selección Colombia en el Mundial y nunca dejaron de confiar, además de agradecerle también a su familia por toda la fuerza que le brindaron en cada momento.

Asimismo, respondió a quienes lo han criticado y no han parado de juzgarlo y responsabilizarlo por la derrota.

"Comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", señaló.

Aclaró que, el fútbol está hecho también de momentos difíciles y que solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para regresar más fuertes.

Artículos relacionados

Finalizó haciendo un llamado a la tolerancia y a aceptar la derrota con dignidad sin necesidad de irse en contra de los demás.

"Mi Colombia, por favor nunca dejemos de lado el respeto. Podemos pensar diferente, sentir frustración o tristeza, pero ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo", concluyó.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Eidevin rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Karola Influencers

Eidevin rompió el silencio sobre el supuesto embarazo de Karola, ¿lo confirmó?

Eidevin López llamó la atención en redes sociales al revelar nuevos detalles sobre el supuesto embarazo de Karola.

Karin Jiménez, pareja de Santiago Arias, se pronunció tras su posible salida de la Selección Selección Colombia

Pareja de Santiago Arias se pronunció tras su posible salida de la Selección Colombia

Karin Jiménez publicó un emotivo mensaje tras el Mundial 2026 que generó reacciones entre los seguidores de Santiago Arias.

Yina Calderón sorprendió al revelar que se enamoró de un hombre trans Yina Calderón

Yina Calderón reveló que se enamoró de un hombre trans: “es el amor de mi vida”

Yina Calderón reveló que se enamoró de un hombre sin saber que era trans y contó que hace poco descubrió esa realidad.

Lo más superlike

justin bieber en el mundial 2026 Justin Bieber

Así será el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: Justin Bieber se suma a la lista

Se confirmó la aparición de Justin Bieber en el show de medio tiempo del Mundial 2026.

Fotografían a la Selección Colombia en su regreso al país tras el Mundial Mundial de fútbol

Así fue el regreso de la Selección Colombia tras la eliminación del Mundial: las imágenes hablan

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido