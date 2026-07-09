Jaminton Campaz rompió el silencio tras críticas por eliminación de Colombia en el Mundial 2026

El futbolista Jaminton Campaz se pronunció luego de la lluvia de críticas que ha recibido tras la eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 contra la Selección de Suiza.

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¿Por qué Jaminton Campaz ha sido criticado en el Mundial 2026?

Miles de fanáticos y algunos expertos en fútbol han lanzado fuertes comentarios contra el futbolista Jaminton Campaz luego de que perdiera una opción de gol en el partido y su desempeño no hubiera sido el mejor.

En redes sociales, varios seguidores culparon al deportista y señalaron que gran parte de la derrota de Colombia contra Suiza fue responsabilidad suya.

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¿Qué dijo Jaminton Campaz tras ser criticado en el Mundial 2026?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene miles de seguidores, compartió una fotografía de él en estadio luego de la eliminación del Mundial y con la quiso compartir contundentes palabras al respecto.

"Desde niño soñé con defender los colores de Colombia, escuchar el himno, representar a millones de personas y marcar un gol en un Mundial. Hoy solo puedo darle gracias a Dios por permitirme cumplir ese sueño. Son recuerdos que llevaré conmigo para siempre", escribió.

Agradeció a todas las personas que estuvieron apoyando a la Selección Colombia en el Mundial y nunca dejaron de confiar, además de agradecerle también a su familia por toda la fuerza que le brindaron en cada momento.

Asimismo, respondió a quienes lo han criticado y no han parado de juzgarlo y responsabilizarlo por la derrota.

"Comparto el dolor de esta eliminación. Nosotros también soñábamos con seguir avanzando y sé la tristeza que hoy sentimos como colombianos. Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", señaló.

Aclaró que, el fútbol está hecho también de momentos difíciles y que solo queda aprender, levantarse y seguir trabajando para regresar más fuertes.

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Finalizó haciendo un llamado a la tolerancia y a aceptar la derrota con dignidad sin necesidad de irse en contra de los demás.