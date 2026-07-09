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Él es Deimer Ordoñez, el hombre señalado como novio de Juliana Calderón y padre de su hijo

Deimer Ordoñez es señalado como el posible padre del hijo que espera la creadora de contenido.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Conoce a Deimer Ordoñez, el hombre que relacionan con Juliana Calderón y su embarazo
Conoce a Deimer Ordoñez, el hombre que relacionan con Juliana Calderón y su embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Deimer Ordoñez, quien ya había sido vinculado sentimentalmente con Juliana Calderón en el pasado, ahora también es señalado como el posible padre del hijo que espera la creadora de contenido.

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¿Quién es Deimer Ordoñez, supuesto novio y padre del hijo de Juliana Calderón?

Deimer Ordoñez Rojas es un joven abogado y administrador de empresas colombiano, cercano a la familia de las hermanas Calderón. Además de su profesión, ha ganado reconocimiento en redes sociales, donde suma más de 61 mil seguidores. En los últimos días volvió a convertirse en tema de conversación entre los seguidores de Juliana Calderón.

Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia.
Juliana Calderón habría revelado la identidad del padre de su hijo. Foto | Canal RCN.

Y es que esta no es la primera vez que Ordoñez es vinculado sentimentalmente con la empresaria. Meses atrás, cuando Juliana fue relacionada con Juan David Tejada, conocido como 'El Agropecuario', ella desmintió los rumores y aseguró que mantenía una relación sentimental.

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En ese momento, varios de sus seguidores señalaron que la persona a la que se refería era Deimer Ordoñez. Sin embargo, con el paso del tiempo surgieron versiones de que la relación habría llegado a su fin, mientras que otros aseguraron que esta nunca fue cierta.

¿Por qué en redes sociales señalan a Deimer Ordoñez de ser el padre del bebé de Juliana Calderón?

Ahora bien, semanas después de que Juliana Calderón revelara que está esperando a su primer hijo, las redes sociales comenzaron a preguntarse quién sería el padre del bebé.

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Las dudas surgieron porque, tras su relación con Deimer Ordoñez, la empresaria fue vinculada sentimentalmente con Juan Manuel Rodríguez, joven que falleció en un accidente aéreo junto al cantante de música popular Yeison Jiménez el pasado 10 de enero de 2026.

Juliana Calderón reveló cómo se enteró de su embarazo
Juliana Calderón confesó cómo confirmó su embarazo / (Foto de Canal RCN y Freepik)

Ahora, en medio de esa incertidumbre, el reciente viaje de Juliana Calderón a Estados Unidos junto a su sobrino y Deimer Ordoñez despertó nuevas especulaciones. Para algunos usuarios, ambos habrían retomado su relación sentimental y estarían esperando a su primer hijo juntos.

Sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado que los rumores sean ciertos y tampoco ha aclarado cuál es su relación actual.

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