Camilo Vargas, arquero de Colombia, reapareció en redes tras la eliminación del Mundial; ¿qué dijo?

Durante el Mundial 2026, Camilo Vargas fue uno de los jugadores con mayor protagonismo en la Selección Colombia. Tras la eliminación del equipo, el arquero utilizó sus redes sociales para compartir un mensaje sobre lo que significó representar al país en el torneo.

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¿Cómo le fue a Camilo Vargas en el Mundial 2026?

El Mundial 2026 dejó varios registros importantes para Camilo Vargas. Aunque el debut frente a Uzbekistán generó algunas dudas tras el único gol que recibió Colombia en todo el torneo, el arquero respondió con actuaciones que terminaron siendo determinantes para el recorrido del equipo.

En redes destacan el trabajo de Camilo Vargas en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

En la fase de grupos logró mantener el arco en cero frente a RD Congo y Portugal, resultados que permitieron a la Selección avanzar a la siguiente ronda con una de las defensas menos vencidas de la competencia.

En los octavos de final contra Ghana volvió a ser protagonista gracias a varias intervenciones que ayudaron al equipo a conseguir la clasificación.

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¿Cómo fue el desempeño de Camilo Vargas ante Suiza?

Ante Suiza, Camilo Vargas fue una de las figuras de Colombia. Durante los 90 minutos y el tiempo extra sostuvo el empate con varias intervenciones que evitaron los goles del conjunto europeo.

Entre las más importantes estuvieron las atajadas frente a los remates de Fabian Rieder y Dan Ndoye, que llevaron el partido hasta la definición por penales. En esa instancia, el arquero no logró detener algunos de los cobros de Suiza y la Selección Colombia quedó eliminada del Mundial 2026.

Camilo Vargas protagonizó importante momento en el partido Colombia vs. Suiza / (Foto de AFP)

En esa tanda, el arquero colombiano no consiguió detener ninguno de los cobros del conjunto europeo. Finalmente, Suiza se impuso 4-3 y avanzó a la siguiente ronda, mientras Colombia se despidió del Mundial.

Pese al resultado, el balance del guardameta fue positivo. A sus 37 años disputó su primer Mundial como arquero titular, luego de haber integrado anteriormente dos procesos mundialistas como suplente de David Ospina.

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¿Qué dijo Camilo Vargas sobre el Mundial 2026?

Horas después de la eliminación, Camilo Vargas utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir una publicación con varias imágenes de lo que fue la participación de Colombia en el Mundial 2026.

En el carrusel aparecen fotografías del estadio lleno de hinchas colombianos, imágenes del arquero durante diferentes momentos de los partidos y un momento al finalizar uno de los compromisos del torneo.

Sin embargo, fue el mensaje que acompañó la publicación el que llamó la atención de muchos internautas. En la descripción con la que permitió entender que más allá de los resultados y comentarios, se siente orgulloso de representar a su país.

"Orgulloso de representar mi PAÍS. Cuésteme lo que me cueste", escribió.

La publicación recibió miles de reacciones y comentarios de aficionados, quienes destacaron su rendimiento a lo largo del campeonato y recordaron que Colombia solo recibió un gol durante todo el torneo.