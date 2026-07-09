Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo: “Tiene esposa”

Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo y explicó por qué llamó su atención.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo
Yaya Muñoz habló del jugador de la Selección Colombia que le llama la atención / (Foto de AFP y Freepik)

Mientras hablaba sobre su experiencia durante el Mundial 2026, Yaya Muñoz respondió una pregunta que terminó llevándola a hablar de un futbolista de la Selección Colombia. Su comentario generó reacciones entre los internautas y abrió una conversación sobre uno de los jóvenes jugadores del equipo nacional.

Artículos relacionados

¿Qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo a Yaya Muñoz?

Durante una entrevista en Tamo en Vivo, Yaya Muñoz fue consultada sobre cuál jugador de la Selección Colombia le parecía atractivo. Sin dudarlo, mencionó a Gustavo Puerta, aunque antes aclaró que hacía el comentario con respeto porque, según dijo, el futbolista tiene esposa.

"Gustavo Puerta, con el respeto de su esposa, me parece muy simpático", dijo.

La presentadora afirmó que le parece un hombre simpático y comentó que considera que podría convertirse en una figura con gran impacto en redes sociales, similar a lo que ocurrió con Richard Ríos durante el Mundial.

Sin embargo, señaló que, en su opinión, Gustavo Puerta tiene características diferentes que podrían hacerlo destacar entre los aficionados.

¿Qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo a Yaya Muñoz?
Yaya Muñoz llamó la atención al opinar sobre Gustavo Puerta / (Foto de Canal RCN y AFP)

Además, comparó al mediocampista con Richard Ríos y expresó que, personalmente, Puerta le parece más atractivo. Sus palabras no tardaron en circular en redes sociales, donde varios usuarios compartieron opiniones tanto a favor como en contra de la comparación.

Artículos relacionados

¿Qué respondió Yaya Muñoz sobre la diferencia de edad con Gustavo Puerta?

Después de escuchar su respuesta, los presentadores recordaron que Gustavo Puerta tiene 22 años, mientras que Yaya Muñoz está cerca de cumplir 38, haciendo referencia a la diferencia de edad entre ambos.

Ante ese comentario, la creadora de contenido respondió entre risas que él no se imaginaba todas las cosas que ella podría enseñarle. La conversación transcurrió en un tono relajado y generó nuevas reacciones entre quienes seguían la entrevista.

Aunque sus declaraciones fueron tomadas con humor, el fragmento comenzó a compartirse ampliamente en diferentes plataformas, donde los internautas debatieron sobre la espontaneidad de la presentadora y sobre la respuesta que dio durante la conversación.

Artículos relacionados

¿Qué más contó Yaya Muñoz sobre su viaje al Mundial 2026?

Más allá de esta confesión, Yaya Muñoz ya había dado de qué hablar por contar cuánto gastó para asistir al partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. De acuerdo a lo que explicó, cumplir ese sueño representó una inversión considerable.

Según contó, la entrada más económica que encontró costó cerca de 4.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 14 o 15 millones de pesos colombianos. Además, aseguró que al salir del estadio el servicio de transporte por aplicación más económico que encontró tenía un valor cercano a los 150 dólares.

Al hacer el balance de todo el viaje, indicó que terminó gastando más de 7.000 dólares entre la boletería, el transporte y la alimentación. Aunque reconoció que sintió que los precios fueron elevados, aseguró que la experiencia valió la pena porque asistir a un Mundial era uno de los objetivos que tenía desde hacía tiempo.

Finalmente, comentó que no volvería a asumir un gasto de ese nivel con recursos propios para asistir a otro Mundial. No obstante, añadió que, si en una próxima oportunidad alguna marca la invita a cubrir o vivir el evento, aceptaría la propuesta sin pensarlo.

¿Qué más contó Yaya Muñoz sobre su viaje al Mundial 2026?
Yaya Muñoz reveló detalles sobre su viaje al Mundial 2026 / (Foto de Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

El mensaje de Yina Calderón para Epa Colombia en su segundo cumpleaños privada de la libertad Yina Calderón

Yina Calderón rompió en llanto por situación de Epa Colombia: es su segundo cumpleaños en la cárcel

Yina Calderón expresó su tristeza por Epa Colombia durante su segundo cumpleaños privada de la libertad.

Haaland sobre hacer goles en el mundial 2026 Mundial de fútbol

¿Cómo logra Erling Haaland hacer goles tan fácil en el Mundial 2026?, esto dijo

Erling Haaland se pronunció sobre su aparente facilidad para anotar en los partidos del Mundial 2026.

El mensaje de Johan Mojica tras la eliminación de Colombia que conmovió a los hinchas Selección Colombia

Johan Mojica rompe el silencio tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026: este fue su mensaje

Johan Mojica habló tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026 y agradeció el apoyo de los hinchas durante el torneo.

Lo más superlike

Destapan los supuestos conflictos que habría vivido la Selección Colombia Mundial de fútbol

Revelan el supuesto escándalo que habría dividido a la Selección Colombia antes de la eliminación

Luego de que Colombia quedara por fuera del Mundial 2026, salió a la luz que antes de ese partido, la Selección habría discutido.

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y habló de sus carros personalizados. Blessd

Blessd reaccionó tras la eliminación de Colombia y confesó qué hará con sus carros personalizados

Emiro Navarro - Participante de MasterChef Celebrity 2026 Emiro Navarro

Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

Wendy Guevara está de luto Talento internacional

Wendy Guevara está de luto: falleció el ser querido por el que habían pedido oraciones

Técnica de respiración antes del duelo entre Colombia - Ghana Mundial de fútbol

¿Ansioso por el Colombia vs. Ghana? Esta técnica de respiración puede ayudarte antes del partido