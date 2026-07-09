Yaya Muñoz reveló qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo: “Tiene esposa”

Mientras hablaba sobre su experiencia durante el Mundial 2026, Yaya Muñoz respondió una pregunta que terminó llevándola a hablar de un futbolista de la Selección Colombia. Su comentario generó reacciones entre los internautas y abrió una conversación sobre uno de los jóvenes jugadores del equipo nacional.

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¿Qué jugador de la Selección Colombia le parece atractivo a Yaya Muñoz?

Durante una entrevista en Tamo en Vivo, Yaya Muñoz fue consultada sobre cuál jugador de la Selección Colombia le parecía atractivo. Sin dudarlo, mencionó a Gustavo Puerta, aunque antes aclaró que hacía el comentario con respeto porque, según dijo, el futbolista tiene esposa.

"Gustavo Puerta, con el respeto de su esposa, me parece muy simpático", dijo.

La presentadora afirmó que le parece un hombre simpático y comentó que considera que podría convertirse en una figura con gran impacto en redes sociales, similar a lo que ocurrió con Richard Ríos durante el Mundial.

Sin embargo, señaló que, en su opinión, Gustavo Puerta tiene características diferentes que podrían hacerlo destacar entre los aficionados.

Yaya Muñoz llamó la atención al opinar sobre Gustavo Puerta / (Foto de Canal RCN y AFP)

Además, comparó al mediocampista con Richard Ríos y expresó que, personalmente, Puerta le parece más atractivo. Sus palabras no tardaron en circular en redes sociales, donde varios usuarios compartieron opiniones tanto a favor como en contra de la comparación.

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¿Qué respondió Yaya Muñoz sobre la diferencia de edad con Gustavo Puerta?

Después de escuchar su respuesta, los presentadores recordaron que Gustavo Puerta tiene 22 años, mientras que Yaya Muñoz está cerca de cumplir 38, haciendo referencia a la diferencia de edad entre ambos.

Ante ese comentario, la creadora de contenido respondió entre risas que él no se imaginaba todas las cosas que ella podría enseñarle. La conversación transcurrió en un tono relajado y generó nuevas reacciones entre quienes seguían la entrevista.

Aunque sus declaraciones fueron tomadas con humor, el fragmento comenzó a compartirse ampliamente en diferentes plataformas, donde los internautas debatieron sobre la espontaneidad de la presentadora y sobre la respuesta que dio durante la conversación.

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¿Qué más contó Yaya Muñoz sobre su viaje al Mundial 2026?

Más allá de esta confesión, Yaya Muñoz ya había dado de qué hablar por contar cuánto gastó para asistir al partido entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. De acuerdo a lo que explicó, cumplir ese sueño representó una inversión considerable.

Según contó, la entrada más económica que encontró costó cerca de 4.000 dólares, equivalentes a aproximadamente 14 o 15 millones de pesos colombianos. Además, aseguró que al salir del estadio el servicio de transporte por aplicación más económico que encontró tenía un valor cercano a los 150 dólares.

Al hacer el balance de todo el viaje, indicó que terminó gastando más de 7.000 dólares entre la boletería, el transporte y la alimentación. Aunque reconoció que sintió que los precios fueron elevados, aseguró que la experiencia valió la pena porque asistir a un Mundial era uno de los objetivos que tenía desde hacía tiempo.

Finalmente, comentó que no volvería a asumir un gasto de ese nivel con recursos propios para asistir a otro Mundial. No obstante, añadió que, si en una próxima oportunidad alguna marca la invita a cubrir o vivir el evento, aceptaría la propuesta sin pensarlo.