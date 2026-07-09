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Yina Calderón rompió en llanto por situación de Epa Colombia: es su segundo cumpleaños en la cárcel

Yina Calderón expresó su tristeza por Epa Colombia durante su segundo cumpleaños privada de la libertad.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
El mensaje de Yina Calderón para Epa Colombia en su segundo cumpleaños privada de la libertad
El mensaje de Yina Calderón para Epa Colombia en su segundo cumpleaños privada de la libertad. (Foto Canal RCN).

La reconocida influenciadora Yina Calderón no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el difícil momento que atraviesa Epa Colombia, quien celebró su segundo cumpleaños privada de la libertad y en medio de circunstancias confusas.

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¿Por qué Yina Calderón rompió en llanto al hablar de Epa Colombia en su cumpleaños?

Yina Calderón no pudo contener las lágrimas al hablar sobre la situación que atraviesa Epa Colombia, quien este 9 de julio celebra su cumpleaños número 29 mientras continúa privada de la libertad y en medio de una situación que su abogada espera esclarecer en los próximos días.

Recordemos que la también empresaria de keratinas fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses y 15 días de prisión
Recordemos que la también empresaria de keratinas fue sentenciada por la Corte Suprema de Justicia a 63 meses y 15 días de prisión/ Archivo RCN

La creadora de contenido expresó por medio de un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, su tristeza por el momento que vive su amiga y aseguró que siente que Epa Colombia ya cumplió con la responsabilidad que debía asumir.

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“Me da mucha tristeza por Epa, porque es otro año más que cumple en la cárcel y siento que ya pagó lo que tenía que pagar, pero Dios es bondadoso, Dios es amable”.

Entre lágrimas, Yina le envió un mensaje de apoyo y resaltó las cualidades de la empresaria como madre, hija, hermana, esposa y amiga. Así mismo, lanzó una petición abierta para que el video llegara hasta la empresaria.

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“Pero para decirle a mi amiga Epa Colombia que es la mejor mamá del mundo, que es la mejor hermana, la mejor hija, la mejor esposa, es muy buena amiga”

¿Cuál fue la petición de Yina Calderón en el cumpleaños de Epa Colombia?

Aunque aseguró que actualmente no tiene contacto con Epa Colombia, Yina manifestó su deseo de que el mensaje llegue hasta ella a través de alguna guardia del centro en el que se encuentra recluida. Además, afirmó que mantiene la esperanza de que pronto pueda recuperar su libertad y volver a compartir momentos juntas.

Abogada de Epa Colombia rompió el silencio y lanzó una desgarradora petición
Abogada de Epa Colombia rompió el silencio y lanzó una desgarradora petición. (Foto Canal RCN | Freepik).

La influencer también destacó el cariño que siente por Epa y aseguró que quiere conservar su amistad durante muchos años. Así mismo, hizo una promesa muy a su estilo de celebración para cuando la empresaria pueda salir de prisión.

“Ojalá este video se lo muestre alguna guardia, porque yo no tengo contacto con Epa. En verdad valoro su amistad, quiero seguir siendo su amiga por el resto de la vida y yo tengo fe en Dios en que pronto va a salir de la cárcel, y ese día nos vamos a emborrachar y vamos a hacer una caravana”.

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