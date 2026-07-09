El futbolista Erling Haaland, de la Selección de Noruega, ha acaparado todas las miradas en el Mundial 2026 por su físico, su personalidad y su sorprendente forma de jugar y marcar los goles.

Artículos relacionados Copa Mundial La Selección Argentina se pronuncia tras la eliminación de Colombia del Mundial: esto dijo

¿Cuántos goles ha marcado Erling Haaland en el Mundial 2026?

En loa que va del Mundial 2026, el deportista ha logrado hacer siete anotaciones en los diferentes partidos, generando gran interés en los expertos del fútbol, en especial por su facilidad para definir.

Actualmente, el delantero está liderando la tabla de goleadores en el Mundial 2026 y se prepara para continuar con su racha goleadora en el partido que deberá enfrentar contra Inglaterra el sábado 11 de julio a las 4:00 p.m.

Artículos relacionados Selección Colombia ¿Cuándo volverá a jugar Colombia tras quedar eliminada del Mundial 2026?

¿Cómo logra Erling Haaland hacer goles aparentemente tan fácil?

El futbolista fue cuestionado sobre su capacidad para hacer goles luego de haberle ganado a la Selección Brasil, a lo que este señaló que, no sabe cómo lo hace, pero considera que puede ser un don que Dios le dio.

"Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es. Todo consiste en mantener la concentración. Me digo que la ocasión va a llegar. Creo que estoy empezando a darme cuenta de que es un don de Dios que el balón entre perfectamente, pegado al poste. Es una locura", dijo.

Días atrás también había hablado del tema en una rueda de prensa, reiterando que considera que su fuerte es hacer goles.

"No sé, creo que es mi especialidad marcar goles, soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte, no sé", señaló.

Asimismo, indicó que le encanta marcar goles, independientemente de la forma que sea, pues cada gol le produce una sensación que quiere repetir tantas veces como pueda.

De igual manera, el futbolista ha revelado en varias entrevistas que se cuida bastante en la alimentación, descansa muy bien y entrena muy fuerte para permitirse llegar a los partidos en las más altas condiciones.

Artículos relacionados Selección Colombia El Pibe Valderrama reaccionó a la eliminación de Colombia del Mundial 2026; esto dijo

Por el momento, Erling Haaland sigue cautivando a millones de fanáticos con sus apariciones en el Mundial y sus publicaciones en redes sociales.