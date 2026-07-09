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¿Cómo logra Erling Haaland hacer goles tan fácil en el Mundial 2026?, esto dijo

Erling Haaland se pronunció sobre su aparente facilidad para anotar en los partidos del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Haaland sobre hacer goles en el mundial 2026
Haaland califica su capacidad para hacer goles/AFP: Paul ELLIS

El futbolista Erling Haaland, de la Selección de Noruega, ha acaparado todas las miradas en el Mundial 2026 por su físico, su personalidad y su sorprendente forma de jugar y marcar los goles.

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¿Cuántos goles ha marcado Erling Haaland en el Mundial 2026?

En loa que va del Mundial 2026, el deportista ha logrado hacer siete anotaciones en los diferentes partidos, generando gran interés en los expertos del fútbol, en especial por su facilidad para definir.

erling haaland en el mundial 2026

Actualmente, el delantero está liderando la tabla de goleadores en el Mundial 2026 y se prepara para continuar con su racha goleadora en el partido que deberá enfrentar contra Inglaterra el sábado 11 de julio a las 4:00 p.m.

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¿Cómo logra Erling Haaland hacer goles aparentemente tan fácil?

El futbolista fue cuestionado sobre su capacidad para hacer goles luego de haberle ganado a la Selección Brasil, a lo que este señaló que, no sabe cómo lo hace, pero considera que puede ser un don que Dios le dio.

erling haaland goleador en el mundial 2026

"Si tengo una o dos oportunidades, normalmente terminan en gol. No sé cómo lo hago, pero así es. Todo consiste en mantener la concentración. Me digo que la ocasión va a llegar. Creo que estoy empezando a darme cuenta de que es un don de Dios que el balón entre perfectamente, pegado al poste. Es una locura", dijo.

Días atrás también había hablado del tema en una rueda de prensa, reiterando que considera que su fuerte es hacer goles.

"No sé, creo que es mi especialidad marcar goles, soy muy bueno marcando goles y tengo bastante suerte, no sé", señaló.

Asimismo, indicó que le encanta marcar goles, independientemente de la forma que sea, pues cada gol le produce una sensación que quiere repetir tantas veces como pueda.

De igual manera, el futbolista ha revelado en varias entrevistas que se cuida bastante en la alimentación, descansa muy bien y entrena muy fuerte para permitirse llegar a los partidos en las más altas condiciones.

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Por el momento, Erling Haaland sigue cautivando a millones de fanáticos con sus apariciones en el Mundial y sus publicaciones en redes sociales.

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