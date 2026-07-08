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¿Cuándo volverá a jugar Colombia tras quedar eliminada del Mundial 2026?

Este sería el próximo encuentro de la Selección Colombia luego de haber sido eliminada del Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Colombia eliminado del mundial 2026
Próximo partido de la Selección Colombia/AP: Carl Recine

La Selección Colombia quedó por fuera del Mundial 2026 después de perder su encuentro en los octavos de final contra la Selección de Suiza.

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¿La Selección de Colombia tiene más partidos después del Mundial 2026?

Los cafeteros deberán regresar a Colombia para tomar su respectivo descanso, hacer recuperación física y posteriormente reincorporarse a los distintos clubes.

Cabe destacar que, algunos que no tienen equipos o están en proceso de fichaje, por lo que, varios de ellos deben definir su futuro.

colombia despues del mundial 2026

Luego de esto la Federación Colombiana de Fútbol deberá evaluar a los jugadores y la continuidad del equipo técnico en la Selección Colombia para los próximos encuentros de la siguiente competencia, la Copa América y los amistosos de la fecha FIFA.

Recordemos que, la más reciente Copa América los campeones fueron los de la Selección de Argentina luego de vencer a la Selección de Colombia con un resultado 1-0 con gol de Lautaro Martínez.

Por ello, se espera que la tricolor pueda tener la revancha y puede llevarse el triunfo en esta nueva oportunidad.

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¿Cuándo será la Copa América?

La Copa América está programada para el año 2028, la cual se podría realizar en Estados Unidos luego de que Ecuador destacara que por infraestructura no tendría la capacidad de realizar el encuentro deportivo, aunque todavía se está por definir la sede.

seleccion colombia copa america 2028

Sin embargo, desde antes se deben realizar algunos partidos previos, los cuales darán inicio el próximo mes de septiembre.

Todavía no se han confirmado fechas de dichos encuentros, los cuales saldrían a la luz después del Mundial 2026.

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Cabe destacar que, la Federación Colombiana de Fútbol ahora debe definir si la Selección Colombia seguirá siendo liderada por Néstor Lorenzo y deberá comenzar la convocatoria de los jugadores que formarán el equipo, pues muchos de los jugadores actuales ya terminan su ciclo con la tricolor.

Es importante señalar que, si bien no se conoce qué jugadores dejarán de hacer parte de la Selección Colombia se especula que entre ellos podrían estar David Ospina, James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, Santiago Arias, entre otros que ya llevan varios años representando el país y que por su edad y estado físico ya estarían a puertas de retirarse.

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