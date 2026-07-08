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Director Técnico de Colombia se defendió de críticas tras eliminación del Mundial 2026

Néstor Lorenzo se pronunció sobre la falta de gol y el cambio de Jhon Arias en partido contra Suiza en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
nestor lorenzo tras eliminacion de colombia en el mundial 2026
Néstor Lorenzo habló tras la eliminación de Colombia/AFP: CHANDAN KHANNA

El director técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, se pronunció sobre el partido de octavos de final contra la Selección de Suiza en el Mundial 2026.

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¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre la falta de gol en Colombia contra Suiza en el Mundial 2026?

El entrenador concedió una rueda de prensa posterior tras la eliminación de la tricolor del Mundial 2026, donde fue interrogado sobre la falta de definición de gol en el partido contra los suizos, a lo que respondió que aceptaba que es falencia que hay en el equipo, pero la que esperaban sobrepasar.

nestor lorenzo tras colombia eliminada

"No convertir se paga, se paga (...) Son jugadores que hacen goles en sus ligas, son goleadores de sus ligas, no hay nada que reprochar, simplemente que a veces la pelota entra y a veces no. También los arqueros, este Mundial ha mostrado la calidad de arqueros impresionantes", dijo.

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¿Por qué Néstor Lorenzo cambió a Jhon Arias por Campaz en el partido de Suiza en el Mundial 2026?

Una de las mayores críticas que ha recibido el director técnico fue el cambio que realizó de Jhon Arias por Jaminton Campaz sobre el minuto 66, a quien han cuestionado bastante por no lograr anotar en una clara opción de gol.

nestor lorenzo habla de jhona arias y campaz en colombia mundial 2026

El entrenador explicó las razones por las que hizo el cambio, detallando que había un miedo presente en ese instante.

"Teníamos miedo que en una llegada tarde nos quedáramos con uno menos, y la energía también. Creímos que Campaz le podía dar... aparte, cambiamos de sistema también. Jugamos con dos en el medio, con JuanFer Quintero flotando detrás del ‘9′. Pensamos que por las bandas teníamos que preocuparlos a ellos, casi llegan los goles así. Campaz la tuvo y, no se dio", dijo.

Tras sus declaraciones, muchos fanáticos reaccionaron, algunos apoyándolo y destacando que debe seguir al frente de la Selección Colombia, mientras que otros no tardaron en seguir criticándolo por sus decisiones con la tricolor en el Mundial 2026.

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Por ahora, se desconoce si Néstor Lorenzo continuará liderando a los cafeteros o si habrá cambios en el equipo técnico.

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