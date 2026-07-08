Mamá de James Rodríguez le dedicó emotivo mensaje tras eliminación de Colombia del Mundial 2026

Tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, las reacciones no se hicieron esperar. Una de las más emotivas fue la de la mamá de James Rodríguez, quien le dedicó un sentido mensaje al capitán de la 'Tricolor' para expresarle su orgullo, reconocer su entrega durante el torneo y acompañarlo en uno de los momentos más difíciles tras la despedida del equipo de la Copa del Mundo.

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¿Cuál fue el mensaje de la mamá de James Rodríguez al futbolista tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026?

Tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Fútbol 2026, el pasado martes 7 de julio, María del Pilar Rubio, mamá de James Rodríguez, compartió un emotivo mensaje en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde expresó el cariño y la admiración que siente por el capitán del combinado nacional pese a la derrota frente a Suiza.

Colombia fue eliminada del Mundial tras perder contra Suiza (Foto de AFP/ Don MacKinnon)

En su publicación, la madre del futbolista aseguró que volvería a recorrer el mismo camino junto a su hijo, incluso con los momentos más difíciles, con tal de tener nuevamente la oportunidad de ser su mamá. "Volvería a vivirlo una y mil veces, si al final vuelvo a ser tu mamá", escribió.

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También agregó: "Si a todas nuestras vidas me haces la mamá más feliz", para dejar claro que James ha sido una de las mayores alegrías de su vida y que el orgullo que siente por él permanece intacto más allá del resultado deportivo.

Con esto, María del Pilar Rubio manifestó su apoyo incondicional al futbolista en uno de los momentos más difíciles para la Selección Colombia tras su eliminación del Mundial, un sentimiento que también compartieron miles de aficionados por medio de las redes sociales después del encuentro ante Suiza.

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¿Qué sigue en el Mundial de Fútbol 2026 tras la eliminación de la Selección Colombia?

Tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Fútbol 2026, el torneo entra en su fase de cuartos de final con los ocho equipos clasificados en busca de un cupo a las semifinales.

De esta manera, en los próximos días, Francia se enfrentará a Marruecos, España jugará contra Bélgica, Noruega se medirá con Inglaterra y Argentina buscará avanzar ante Suiza.