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¿Es colombiana la pareja de Erling Haaland? Esto salió a la luz sobre la pareja del jugador noruego

En redes sociales comenzó a circular el rumor de que la pareja del delantero noruego tendría raíces colombianas. Esto es lo que realmente se conoce.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La verdad sobre la supuesta novia colombiana de Erling Haaland: esto se sabe
¿La novia de Erling Haaland es colombiana? (Foto canva) (Foto Justin Setterfield / AFP)

El delantero noruego Erling Haaland continúa siendo una de las grandes figuras del Mundial 2026.

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Además de llamar la atención por su rendimiento dentro de la cancha, el futbolista también se ha convertido en uno de los jugadores más comentados en redes sociales por su vida personal.

En los últimos días comenzó a circular un rumor que despertó la curiosidad de miles de personas.

Varios usuarios aseguraban que la pareja del goleador tendría raíces colombianas, una versión que rápidamente empezó a compartirse en diferentes plataformas.

Revelan la verdad detrás del rumor que relaciona a la novia de Erling Haaland con Colombia
La verdad sobre la supuesta novia colombiana de Erling Haaland: esto se sabe (Foto Luis ACOSTA / AFP)

¿Quién es la pareja de Erling Haaland?

La novia de Erling Haaland es Isabel Haugseng Johansen, una joven de 22 años que también tuvo un pasado en el fútbol.

Durante su adolescencia jugó en las categorías juveniles del Bryne FK, el mismo club donde comenzó la carrera deportiva del actual atacante de Noruega.

Ambos se conocen desde que eran niños, pues crecieron en la misma ciudad de Bryne y coincidieron en la cantera del club. Con el paso de los años mantuvieron una amistad muy cercana hasta que, según medios internacionales, Isabel decidió dar el primer paso y le escribió a Erling cuando él comenzaba a consolidarse como futbolista profesional.

La relación se hizo oficial alrededor de 2021 y, desde entonces, Isabel ha acompañado al delantero en las diferentes etapas de su carrera.

A finales de 2024 la pareja anunció la llegada de su primer hijo, llamado Odín. Desde entonces ambos han mantenido un perfil muy reservado y han evitado exponer al menor en redes sociales.

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¿Es colombiana la novia de Haaland?

Aunque el rumor tomó fuerza en redes sociales, no existe ninguna información que confirme que Isabel Haugseng Johansen tenga nacionalidad colombiana o raíces en el país.

La joven nació en Bryne, Noruega, la misma ciudad donde nació Erling Haaland. Los principales medios deportivos internacionales coinciden en que Isabel es completamente noruega y no existen registros públicos que indiquen algún vínculo familiar con Colombia.

Diferentes portales especializados reiteran que la pareja del goleador noruego siempre ha vivido en Noruega y que toda su familia es originaria de ese país.

El rumor sobre la novia de Erling Haaland
La novia de Erling Haaland no es colombiana y nació en Noruega (Foto Stacy Revere / AFP)
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