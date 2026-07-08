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El insólito video de un hincha que dañó su televisor tras la eliminación de Colombia

Tras la derrota de Colombia ante Suiza, la reacción de un hincha de Colombia se hizo viral en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Selección Colombia en el Mundial 2026.
Hombre se volvió tras insólita reacción por la eliminación de Colombia en el Mundial. Foto | ULISES RUIZ.

La reciente eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, sigue siendo motivo de incontables reacciones por parte los hinchas, quienes en medio del dolor que generó la derrota, han protagonizado algunos momentos que dan cuenta del impacto que esto les provocó.

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¿Cómo fue la impactante reacción de un hombre que lanzó su televisor a la calle tras la derrota de Colombia en el Mundial?

Una de esas insólitas reacciones, quedó registrada en un video que rápidamente empezó a circular en redes sociales, en donde rápidamente capturó la atención de los internautas y llevó a que incluso muchos opinaran al respecto.

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En la grabación, que se convirtió en tendencia, se puede apreciar con detalle el momento exacto en el que un hombre con la camiseta de 'La Tricolor' decide salir de su vivienda con televisor en mano, y aventar el televisor hacia el piso, mientras dice lo siguiente: "Ya se acabó todo".

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En la escena, que en cuestión de horas se hizo viral, el aficionado del combinado nacional, se observa evidentemente molesto por la salida de Colombia de la Copa de Mundo y el hecho de no haber logrado vencer al rival durante los penales.

¿Un hombre dañó su televisor tras la derrota de Colombia? Esto fue lo que sucedió

Como era de esperarse, el momento no pasó desapercibido, por lo que usuarios se unieron a la conversación para tomar la situación con humor e incluso para criticar la falta de control por parte de esta persona.

colombia ganara el mundial segun la ia
Hincha de la Selección lanzó su televisor a la calle tras la derrota de Colombia. /AFP: Raul Arboleda

"Pero qué culpa tienen los televisores", "Sacó el tv viejito", "La gente no se mide", "Seguramente haciendo el parapeto para el show", "Pura mentira ese es un TV dañado , solo para hacer teatro", "La ignorancia es cosa jodida", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Aunque no es habitual este tipo de reacciones, lo que sí se ha convertido en paisaje en las últimas horas, es precisamente el dolor de la afición por los resultados del partido, pues en esta oportunidad como en muchas otras, había mucha ilusión de que los jugadores avanzarán y estuvieran entre los ocho mejores equipos del mundo.

Colombia eliminado del mundial 2026
La reacción de un hincha de la Selección Colombia se hizo viral. /AP: Carl Recine
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