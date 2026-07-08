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J Balvin rompió el silencio tras la eliminación de Colombia y su mensaje conmovió a los hinchas

J Balvin se pronunció en redes sociales y envió palabras de aliento que conmovieron a los hinchas de la Selección Colombia.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
J Balvin durante la gala de los Latin Grammy 2025 - Selección Colombia durante el Mundial 2026.
J Balvin envió mensaje de apoyo a Colombia tras su eliminación del Mundial. Foto | Matt Winkelmeyer - Carl Recine.

La eliminación de Colombia del Mundial 2026, continúa siendo uno de los temas más comentados del momento, pues aunque ya pasó un día desde el partido frente a Suiza, millones de colombianos siguen lamentando el resultado que terminó dejando a la Selección por fuera de los cuartos de final.

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¿Qué dijo J Balvin tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

A raíz de la conmoción que ha generado la derrota de 'La Tricolor' en la Copa del Mundo, muchas personalidades del mundo del entretenimiento se han pronunciado no solo para lamentar lo ocurrido, sino también para enviar unas palabras de aliento a los guerreros que lo dejaron todo en la cancha.

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Una de ellas fue el cantante J Balvin, quien en las últimas horas decidió pronunciarse en su cuenta de Instagram para enviar unas sentidas palabras a todo el equipo y, reiterarles que, pese a la eliminación, hoy más que nunca está de su lado.

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"Hoy no fue el resultado que soñábamos, pero el amor por esta camiseta no se mide por una victoria o una derrota. Gracias Colombia por llenarnos de esperanza por hacernos creer y por demostrar una vez más que cuando nos unimos somos imparables", fueron las palabras del artista antioqueño.

J Balvin volvió a ser tendencia, pero esta vez por un gesto que pocos esperaban
J Balvin se pronunció en redes tras derrota de Colombia frente a Suiza. (Foto Jaime SALDARRIAGA / AFP)

¿Cómo reaccionó J Balvin tras la derrota de Colombia frente a Suiza en el Mundial?

En el mensaje, que compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, Balvin insistió en que perder también hace parte del camino, sin embargo, pese a las caídas y momentos de dificultad como este, lo importante siempre es saber levantarse para volver mucho más fuertes.

Así mismo, el intérprete de 'Mi Gente', no perdió la oportunidad para enviar un mensaje de unidas a los internautas, pero sobre todo, quiso invitarlos a seguir apoyando lo nuestro con el mismo orgullo, no solo en las buenas, sino también cuando todo se ponga difícil, pues desde su punto de vista el verdadero triunfo siempre será no dejar de creer, "Siempre con ustedes Colombia", concluyó.

Selección Colombia en el Mundial 2026.
Esto dijo J Balvin tras la eliminación de Colombia en el Mundial. Foto | ULISES RUIZ.

Como el paisa, han sido varios los famosos que se han pronunciado en redes para rendirle un homenaje al combinado nacional y expresarle su total gratitud por su participación en esta edición del torneo de fútbol.

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