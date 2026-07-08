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Mujer que hace predicciones reveló inquietante hipótesis sobre el estado de Epa Colombia

Angeológa leyó el tarot y reveló si Epa Colombia está viva, dando detalles sobre su estado de salud y emocional.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Mujer que hace predicciones aseguró si Epa Colombia sigue con vida
Vidente rompió el silencio sobre Epa Colombia. (Foto/ Canal RCN)

En horas del mediodía de este miércoles 8 de julio, se formó un revuelo en redes tras un video de la angeóloga, Karen Caro , quien habló de Epa Colombia en su predicción.

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Pues justo, Daneidy Barrera ha sido noticia en los últimos días, debido a que tanto Yina Calderón , como su defensa, han sacado a la luz que en el centro penitenciario en donde se encuentra recluida la empresaria, no la han dejado ver.

Por eso, han sacado muchas especulaciones sobre la empresaria, generando preguntas de que si está bien o qué está ocurriendo para que no le acepten las visitas; De hecho, ya empezaron las especulaciones sobre el tema.

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Por ahora, se espera cómo avanza la situación sobre la empresaria, pero ante tantos rumores y preguntas, la angeóloga en mención respondió si algo está sucediendo con respecto a la vida de Epa Colombia en prisión.

¿Qué dijo la angeóloga sobre la vida de Epa Colombia en prisión?

La angeológa, Karen Caro, se comunicó con las barras de radiestesia para preguntar información sobre Epa Colombia, y reveló que sí esta viva, también que, está presentando dificultades emocionales.

La inquietante respuesta de una vidente sobre Epa Colombia
Mujer que hace predicciones aseguró si Epa Colombia sigue con vida. Foto/Freepik

Además, se leyó el tarot y sacó algunas cartas, en donde, supuestamente le revelaron que sigue con vida, ya que ella justificó que sus seguidores le han preguntado por ella.

Así mismo, explicó que según lo que leyó es que no está bien emocionalmente y al parecer, estaría algo enfermo; Karen dijo que se estarían presentando injusticias, presuntamente, porque le salieron cartas de la justicia al revés.

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¿Por qué no han dejado ver a Epa Colombia en prisión?

Epa Colombia se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros y en abril, se presentó una investigación por supuesta mala conducta e irregularidades, debido a que se preestablecieron quejas en su contra.

Vidente rompió el silencio sobre Epa Colombia
La inquietante respuesta de una vidente sobre Epa Colombia. (Foto/Canal RCN)

Pero, recientemente, ella no se ha comunicado con su familia y defensa, por lo que las alarmas se encendieron y se ha hecho viral un video de su abogada contando la situación; Por ahora, no se sabe con exactitud qué está ocurriendo.

Así mismo, la abogada penalista, Wendy Herrera, dice que esto puede ser una presunta violación de derechos ante la empresaria.

Se espera que se esclarezcan los hechos para saber qué está pasando con Daneidy y no se saben más detalles sobre ella.

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