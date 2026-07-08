Salomón Bustamante cuestionó a quienes celebran la eliminación de Colombia del Mundial 2026

Tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de Fútbol 2026, Salomón Bustamante se pronunció en sus redes sociales con un mensaje dirigido a quienes celebran la salida de la tricolor del torneo. El presentador no dudó en cuestionar las críticas y las reacciones de quienes se alegraron abiertamente por el resultado, defendiendo el rendimiento de los jugadores en esta importante etapa.

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¿Qué dijo Salomón Bustamante a quienes celebraron la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026?

Durante las últimas horas Salomón Bustamante se unió a los cientos de comentarios que reaccionaron por medio de las redes sociales tras la eliminación de la Selección Colombia del Mundial de fútbol 2026.

Colombia fue eliminada del Mundial tras perder contra Suiza (Foto de AFP/ Don MacKinnon)

Con una serie de mensajes publicados en las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, el presentador reveló el duro golpe que significó para él la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026 al asegurar que, tras la derrota, perdió el interés por el torneo y afirmó que, para él, la competencia terminó con la salida del combinado nacional.

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"Para mí hoy se acabó eñ Mundial, nos vemos en cuatro años”.

En su mensaje también cuestionó a quienes celebraron la eliminación de Colombia. Con un fuerte comentario, expresó su desacuerdo con las personas que reaccionaron con alegría al resultado, dejando claro que, desde su perspectiva, no comparte ese tipo de actitudes frente a la Selección. “Y para los que se alegran de la eliminación de su Selección, valen tres tiras de M...", agregó.

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¿Cómo tomó Salomón Bustamante la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026?

Bustamante también habló del impacto emocional que le dejó el partido. Contó que no logró dormir, tuvo pesadillas e incluso derramó algunas lágrimas por la forma en la que terminó el camino de Colombia en el Mundial.

“Aquí un hombre que no ha dormido nada, que está triste y que sigue entusado por la pérdida de la Selección Colombia contra Suiza, de cómo salimos del Mundial, después de que lo estábamos haciendo tan bien. Ayer no dormí, tuve pesadillas, y tengo que admitir que algunas lágrimas se salieron de mis ojos”.

Sin embargo, intentó dar ánimos al señalar que la eliminación habría generado una reacción todavía más fuerte si el rival hubiera sido Argentina.

“Pero ustedes se han puesto a pensar en si hubiésemos perdido de la forma en que perdimos contra Suiza, pero el rival hubiese sido Argentina, creo que hoy estuviésemos peor”