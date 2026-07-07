Colombiana que es viral por su parecido con Haaland vuelve a paralizar las redes

En la Copa Mundial FIFA 2026 varios futbolistas se han hecho muy famosos no solo por su gran desempeño en la cancha, su por su personalidad y hasta por su aspecto; algunos llaman la atención por su belleza, mientras que otros por su increíble físico.

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Ese es el caso de Erling Haaland, quien se ha robado la atención en las redes debido a su apariencia, pues es un hombre que mide 1,95 metros y es comparado como un 'Vikingo', por su supuesto parecido.

Haaland no solo es el centro de atención por esto, sino por su don el balón; lo que se ve en sus juegos es que él no corre, sino camina y con un solo toque a la pelota, ya anota un gol; el miedo de sus rivales es noruego.

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Por ahora, hay una tendencia en las plataformas digitales, en donde se han hecho conocidas mujeres en todo el mundo porque se parecen mucho al europeo y Colombia tiene a su representante.

¿Cuál es el último vídeo de la 'Haaland colombiana' con el que presume su parecido al noruego?

A través de todas las redes en Colombia, Ana Sofía Montoya, la creadora de contenido que se hizo famosa por su parecido con Erling Haaland, ha presumido como sea que se siente orgullosa de parecerse al noruego.

La "Haaland colombiana" vuelve a dar de qué hablar por su increíble parecido. (AFP/Kamil KRZACZYNSKI)

Precisamente, en uno de sus últimos vídeos, publicó su rostro de diferentes formas, comparándose con imágenes del Haaland y usando el audio viral de la canción con el apellido del futbolista.

En la copia de su publicación escribió que quisiera publicar otras cosas, “pero bueno”.

¿Sí se parece la colombiana a Haaland?

Ana Sofía sí se parece mucho a Haaland, pues en sus redes empezaron los comentarios sobre su apariencia y ella no niega la realidad y por eso mismo es que presume su gran parecido.

Colombiana que todos comparan con Haaland vuelve a hacerse vira. (AFP/Jonathan Nackstrand)

De hecho, en otro video había revelado que soñó ser él y que jugaba contra Argentina, pero explicó que, en su sueño, Messi les anotó un gol y eso lo contó con mucha frustración, revelando que se está tomando muy en serio su comparación con el noruego.